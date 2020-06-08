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電商不滿禁收三倍券 「微型企業拚生存 卻被懲罰」

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
振興三倍券公布辦法，電商仍持續被排除。 圖／聯合報系資料照片
振興三倍券公布辦法，電商仍持續被排除。 圖／聯合報系資料照片

振興三倍券日前公布辦法，在前一版「酷碰券」中，因「疫情期間營收不減反增」而遭排除的電商、外送平台、超市和超商等，僅剩電商持續被排除。業者指出，許多微型企業在疫情期間透過電商平台尋求一線生機，甚至部分訂單仍下降，卻不能適用三倍券，猶如「被懲罰」。

行政院長蘇貞昌日前表示，「電商在疫情期間營業額年增百分之十六點七」，電商因而排除適用三倍券，但查遍經濟部統計處公布的數字，包括無店面零售業、電子購物及郵購業，以及從今年第一季開始統計的「零售業網路銷售營業額」，沒有任一相符。

知情人士推測，蘇揆應是用三或四月「電子購物及郵購業」營業額數字。但其實「電子購物及郵購業」並不能代表所有「透過網購獲得營收的店家」，上述營業額統計，只看成長率、不看實際金額，更不能概括零售業者到底賺錢或賠錢。

根據TiEA（電商協會）成員數據顯示，疫情期間相較去年同期，百分之五十六點三的賣家訂單量下降。其中，下降三到四成的人數比率最多，受影響的商家，絕大部分都屬微型企業，經營規模在十人以內的小型公司。

TiEA認為，不論實體零售或電商平台，都與上下游數以萬計的中小企業緊密關連，三倍券想破頭排除電商、徒增各式社會成本，振興方案不應以實體或電商範圍輕易切分，將會獨漏受到疫情影響的受災電商，並連帶影響相關產業。

商總理事長賴正鎰曾表示，餐飲業、零售業者在疫情期間實體店面銷售攔腰砍半，透過網購確實有幫助，但預估僅「回血」一成。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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