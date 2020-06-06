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三倍券開箱！學者：如煙花 別期待乘數效果

聯合報 / 記者沈婉玉戴瑞瑤／台北報導
圖／聯合報提供
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政府以近五百億元預算推出「振興三倍券」以刺激及振興經濟，預估將可創造一千億效益。對此，學者表示，振興三倍券本質上仍是消費券，不能太過期待乘數效果，建議政府別誇大效益，否則民眾認同容易打折扣；振興券像是燦爛煙花，有效但效果有限，不易達到促進經濟成長的效果，但可確保經濟成長率不致下墜。

政大金融系教授殷乃平表示，馬政府時代曾研究過，消費券因大部分取代原有消費，效益沒有預期好。也許現在民眾對振興券關注度高，多少會產生一些效益，「但再怎麼好，都不會高到創造千億效果」。現在很多國家發消費券都不提乘數效果了，但為了多少拉抬一下內需、「有總比沒有好」，也藉此爭取政治認同。

中央大學經濟學系教授邱俊榮表示，理論上政府增加支出會帶來乘數效果，振興券肯定會有效果，但效果有多大則要看會新增多少「有額外的消費」。對所得較高者來說，原本日常花費就高，振興券的替代性也高；所得相對低者，可能會因振興券而考慮平常不會有的消費，刺激效果較大。振興券本身效果恐怕不大，效果好壞要看民間搭配的加碼、折扣等促銷措施能否刺激額外消費。

邱俊榮認為，台灣經濟相對穩健，觀光、旅遊、餐飲及住宿業受衝擊的主因是「被限制」，非民眾沒錢或不想花錢，只要解封問題就解決了，其實振興券不發也沒關係。所以振興券的效果不在能創造多少消費，而應是一種能把人帶出門的煙花式活動，畢竟出門就會花錢。振興券促進經濟不易，但可維持現行經濟成長的動能。

邱俊榮表示，純就經濟面來看，「一千換三千」的振興券，至少要先掏一千元，替代效果盡量控制在最高六成七，刺激效果會較直接發二千元明確一點，要變相全部存起來的難度較高。但若考慮使用便利性、政府宣傳難度、民怨增加等負面影響，總體效果恐怕有得有失。

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