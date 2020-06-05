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振興券一路發 侯友宜：「鈔錢」部署 金門「1+1」5折優惠

聯合報 / 記者魏翊庭蔡家蓁江婉儀／連線報導
新北市政府推出振興三倍券配套「新北振興一路發」，商圈、夜市、百貨、運動中心、旅館等有折扣，其中商圈、旅宿打8折，鼓勵在地消費。圖／新北市經發局提供
新北市政府推出振興三倍券配套「新北振興一路發」，商圈、夜市、百貨、運動中心、旅館等有折扣，其中商圈、旅宿打8折，鼓勵在地消費。圖／新北市經發局提供

行政院力推振興3倍券，地方政府紛紛規畫配套措施，加碼促銷刺激消費。新北市政府推「新北振興一路發」，包括24處商圈、上百間旅宿打8折鼓勵消費。金門縣政府計畫推出「1+1振興券」，提供約5折優惠；連江縣政府則擬提供交通折扣，馬祖酒廠也將推出買高粱優惠專案。

「這是鈔錢部署。」新北市長侯友宜說，地方政府有責任促進消費、帶動買氣，賣場、運動中心、百貨、旅館等，都有優惠折扣，帶動買氣。如新北OK認證旅館每月逢8房價再打8折，等於打64折，運動中心「買千送千」等。

侯友宜表示，新北鼓勵在地消費也推出抽獎活動，憑新北消費發票每月抽獎，共2千個獎項，包括iPhone、免費住宿、運動中心1年VIP等。

連江縣政府表示，配合中央振興3倍券，交通若搭乘台馬之星，團客價格提供7折優惠，如購買台馬之星來回票，可享2人同行1人免費，但細節仍在規畫中。日後舉辦定向越野比賽，也會推出相關獎勵措施，馬祖酒廠也將推專案，遊客購買馬祖高粱也可優惠。

金門縣政府計畫發放限金門流通的「1+1振興券」，且只有設籍縣民可以購買，在金門消費，提供相當於5折的優惠，促進消費。

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