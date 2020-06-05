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為何不能像其他國家一樣直接發現金？ 網友點出關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
行政院將推出三倍券刺激下半年經濟。圖／行政院提供
行政院將推出三倍券刺激下半年經濟。圖／行政院提供

新冠肺炎衝擊全球經濟，許多人不敢外出消費，為此多個國家想方設法來提振經濟，美日等國都祭出發放現金等措施，台灣也不遑多讓，將發行「振興三倍券」，讓民眾花1千就可領3千元振興券。有網友發文質問為何台灣不能像其他國家一樣發現金就好，引起許多人熱烈討論。

原PO在PTT發文寫道因為這波疫情影響，世界各國的經濟處於低迷狀況，許多國家紛紛發錢幫助民眾消費，「英、美、歐洲各國、日本、新加坡，一堆國家發錢都幾萬再跳」。他還舉出朋友在德國的例子表示，友人在家裡自己接案子當美術設計，這次德國也相當嚴重，因此政府也祭出措施，只要上網填個資料，隔天就有幾十萬入帳，回到台灣又可以再領一次紓困加補助。反觀台灣卻不是如此，原PO抱怨拿個3千元卻有許多限制，「一張票券設計，印刷成本說不定都要500了，還規則一堆，直接發3千塊會怎樣？」

貼文一出引起網友熱議，有人點出原因表示「紓困跟振興目的就不一樣啊」、「你講的歐美國家都在封城停業停工，沒工作就沒錢付房租水電，孩子就沒有下一餐，台灣沒封城也沒停業幹嘛還要發救濟金？」、「發券就只是替代現金消費而已，多數人不會多花錢消費」、「政府補貼是要振興消費，不是紓困，不是讓你存下來的」、「人家國外發的是救命錢，當然是現金方便，台灣這次是振興經濟用，可不是拿來救命的」。

還有人說「會被存起來」、「當然是存起來，不會特地去消費」、「美國會直接繳卡債，台灣很多人都會存起來吧」、「台灣人愛存錢啊，儲蓄率超高」、「能夠拿到現金，也沒使用限制，為什麼一定要花掉」、「會被存起來，沒有經濟效益」。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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