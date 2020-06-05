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小販怎證明消費行為？ 法界質疑三倍券遊戲規則

聯合報 / 記者王聖藜／台北報導
政府將在七月中發行振興三倍券，其中未滿百元的路邊攤販是否能受益備受考驗。記者潘俊宏／攝影
政府將在七月中發行振興三倍券，其中未滿百元的路邊攤販是否能受益備受考驗。記者潘俊宏／攝影

振興三倍券訂使用期限為半年，消基會主張未使用完應全額退費；律師鄭深元表示，振興券不比百貨公司的禮券，是政府授益人民的行政處分，目的是要在「短期」內達成刺激經濟的行政目的，因此附使用期限的條件是合理行政處分。

曾偵辦民生犯罪的北部一名檢察官說，他擔心的不是何時將錢極大化用完，而是「三倍利潤隱藏三倍犯罪誘因」；他說，有的人消費欲望不高，但三倍券不比現金，領券方式又複雜，領券權利可能會被有心人士以詐術騙走，進而衍生社會問題與糾紛。

北部刑庭法官說，三倍券遊戲規則漏洞百出，如果一個人領了一千元的三倍券，馬上跑去經濟部索討三千元，政府要不要給？她說，行政院稱振興三倍券價值翻倍，需透過消費交換機制產生，「一個人幫人家擦皮鞋收了券算不算消費？」、「如何提出消費證明？」

她說，振興券理論上是有價證券的一種，且由政府蓋章保證兌現，政府應負最終支付責任，不過，無論是擦皮鞋的、賣玉蘭花的，銀貨兩訖後都「完成」實質消費行為，小販該如何提供商業登記是問題。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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