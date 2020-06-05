報復性消費！74%民眾解封後想旅遊聚餐

解封倒數，國人雖仍無法出國旅行，但想要遠遊的心情藏不住。萬事達卡最新消費者旅遊調查報告發現，和疫情前相較，民眾安排國內二至三天旅遊行程的意願大幅成長百分之六十五，且隨著端午連假即將來臨，想要馬上去旅行的行動力展露無遺，有百分之四十五的國人表示，在解封後的一至三個月內就會即刻安排出遊行程。

調查發現，有百分之五十八的台灣民眾在解封後，最想去花東或離島旅行，躍居國旅排行之冠。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，隨著疫情趨緩，國人對於回復常態生活呈現樂觀態度，不僅民眾對於國內旅遊的意願，比疫情前成長百分之五十五；更有百分之七十四的民眾表示，接下來將支配最多花費在外出旅遊、餐飲聚餐等消費行為。

近期中央流行疫情指揮中心持續在各地踩點示範樂活防疫旅行，激發出國人對國內旅遊與聚會餐飲的熱切需求與期待。調查發現，「防疫五月天」最近造訪的台南與台中地區，也成為繼花東離島外，國人最愛造訪遊玩的區域排行二、三名。

儘管全球各地陸續開放邊境，但台灣民眾對於出國旅行仍然保守觀望，萬事達卡調查發現，有七成民眾不再以最想去的目的地為優先選擇，將會改以疫情較穩定的國家做為出遊首選。