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酸「三倍倦」打臉政府 李艷秋：用錢來修理我們

聯合新聞網 / 綜合報導
行政院長蘇貞昌拿著振興券樣張，說明請領和使用方式。圖／邱德祥
行政院長蘇貞昌拿著振興券樣張，說明請領和使用方式。圖／邱德祥

後疫情時代，政府推出振興三倍券來振興經濟。資深新聞人李艷秋昨(3)晚在「新聞夜總會」提及此事做出深度評論，以「三倍券？三倍疲倦吧！？」為題，用QA方式說出「政府沒說出口的想法」，直指政府用錢來修理百姓。

李艷秋開頭便打臉，所謂的「三倍券」，應該是「三倍疲倦」吧！行政院長蘇貞昌認為三倍券「好領、好用、好刺激、最溫暖」，但民眾卻嘆「好少、好慢、好複雜、最白癡」，網路民調結果高達八成的人不滿意，李艷秋對此提出四大問，剖析三倍券政策中，政府沒說出口的話。

質疑一，為什麼是三倍券？明明只有2000元。

政府OS：馬英九發3600，我們說三倍不提數字，就跟他不一樣了。至於幾倍那是數學問題，有人問就說他們數學差。

質疑二，民眾要先出1000現金換3000票券？直接每人發2000票券不就好了？

OS：台灣2300多萬人，每人交1000元，政府先收230億現金，這筆錢多好用啊！如果直接發2000振興券，政府要立刻拿出460億，這一進一出差更大啦！有人問就叫網軍回嗆，「不滿意不要領啊！」

質疑三，從幾個月前就在研究發振興券，7/15才開始，明明商家已經奄奄一息了，能救為什麼不早點救？

OS：沒準備好要怎樣開始？但我們不能說實話，因為會被攻擊說我們從一月就說要振興經濟，到現在還準備不及，是無能。反正就打哈哈說7/15好日子，老百姓很容易唬弄的。商家該倒的也差不多了，其他的再撐一個半月不會死那麼快的。

質疑四，為什麼搞那麼複雜，簡單點不行嗎？

OS：我們一定要跟馬英九時代不一樣，我們發得少，發得慢，所以一定要搞得複雜，模糊掉焦點，還可以宣傳比馬時代省了紙張印刷的行政費用，如果到時候電子支付被罵翻，那就是唐鳳的責任啦！蘇大院長一定全身而退。（甩鍋給唐鳳的事，因為記者會時蘇大院長一時口快，把心裡想的說出去了）

她認為，振興券的思維建立在「不要跟馬英九時代消費券一樣」的前提上，除了兼顧政府必須不吃虧，還要民眾感恩政府照顧，設立過程機關算盡，連扛責的人選都安排好了，蘇院長心胸之窄顯露無遺。

李在文末並呼籲，「拜託各位大大，不要因為這個政府用我們的錢來修理我們，就賭氣不消費，有能力的朋友更應該加碼，在這段時間支持我們喜歡的商家，讓他們度過難關，也維持我們熟悉的日常。讓商業活動恢復正常，是要帶著愛心去做的，這個政府只會算計和政治考量，所以傳遞關懷和溫暖的事，就由我們自己來做吧！」

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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