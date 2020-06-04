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三倍券用在電商大原則 線上購買實地消費

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院將推出三倍券刺激下半年經濟。圖／行政院提供
行政院將推出三倍券刺激下半年經濟。圖／行政院提供

行政院將推出三倍券刺激下半年經濟，但對於網購電商適用與否的認定，被批評是政策轉彎。政院官員今解釋，三倍券對於電商是否適用的原則是「線上購買、實地消費」，若是單純販售一般物品則會被排除，電商若是販售演唱會住宿券就可使用三倍券，至於多元電商的部分，後續將透過白名單概念，讓廠商與民眾都方便理解。

三倍券共有11類禁止項目，包含電商網購、繳稅、罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券、儲值。但排除電商部分引起部分業者反彈，例外可使用的電商究竟是認統編還是認平台，會否提出白名單也引發討論。

政院官員則表示，簡單來說，為了振興實體店家，將排除純電商，像是沒有實體購物網站、平台式的訂房網都將被排除，認定標準之一確實是統編，非主要條件。

其餘各類多元的電商型態很多，像是有些旅行社線上線下都有，這將會有很多例外，因此就採用早就確認的白名單模式來處理，將分為主管機關列舉以及廠商主動申請兩個方式同步進行，昨天傍晚行政院已徵詢部會意見，將透過各個部會諮詢告知主管的產業提供意見，訂出各產業的白名單條件，預計在三倍券上路前讓業者知道申請條件。

這名官員指出，電商是否可以適用三倍券，原則是「線上購買，實地消費」，譬如販售展演、職棒、演唱會進一步國內觀光旅宿的票券電商，原則上就能納入，因為目的就是讓民眾走出去消費，刺激景氣振興經濟為最高原則。

倘若電商同時販售票券與一般物品，像是博客來等電商就是如此。官員則表示，同時販售多種產品或服務恐讓支付業者無法在帳單上辨認，那就無法納入，但若廠商願意開一個三倍券專區，將票券等項目都放入專區，方便民眾與刷卡銀行辨識，並在帳單上註明讓消費者知悉，這就有機會可以申請為白名單，目前也已經有業者表態願意配合。

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