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三倍券排窮？ 政院：不禁止店家找零
行政院振興三倍券遭國民黨立院黨團質疑實體券不找零，面額最小是二百元，等於排除小攤商而變成「排窮券」。行政院表示，店家可以選擇找零；經濟部次長王美花說，店家可不用找零，但願意找零也不禁止，但消費者不能強制要求找零。
針對消基會提出，禮券性質的振興券不得限制使用期限，王美花表示，政府發的特別券和一般禮券不一樣，就可以訂消費時間，至於會否出現「退貨換現金」狀況，因退貨不在振興券範疇，要看店家怎麼處理和消費者的關係。
行政院發言人丁怡銘解釋，三倍券提供多種方式任選，跟買口罩一樣，使用習慣方式就好，且三倍券透過各種預約和數位支付方式，能大幅減輕櫃檯人員負擔。
至於小攤販的憂慮，丁怡銘表示，實務上販售，在一定比率下，店家可以選擇找零，同時面額分為二百元與五百元，也是鼓勵大家多消費，政府是希望大家到夜市不要只買一杯廿元飲料就回家。
丁怡銘說，振興三倍券規模近五百億元，紓困支出的現金也達一千二百億元，超過國民黨當年消費券規模，且三倍券跟現金一樣好用，年底前都能換，民眾屆時不用趕在幾天內用完。
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