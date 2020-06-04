振興劵怎麼領最划算？ 專家教你一次搞懂

行政院目前定案把振興劵變成三倍劵，每人支付1000元可換3000元，等於消費後，政府幫你出2000元，不過還是許多民眾霧煞煞，不知如何好好利用，日前理財型YouTuber「Shinli」就幫大家整理了懶人包，認為這個振興劵對小資族其實很優惠。

Shinli是位理財小專家，25歲就賺進人生第一桶金100萬，他在臉書上表示，政府公佈了振興券的規則，雖然還有很多細節還沒說，但撇開政治色彩，單純覺得對小資族來說是很棒的事，「因為如果都是固定的消費，你花1000元可以折抵3000元，而且還不限商品不限商店，真的很方便」。

他列出振興劵有兩種選擇，紙本振興券，內含5張200元與4張500元，非紙本振興券，綁定載具或登錄後累計消費3000元，回饋2000元現金，禁用通路有電商網購、購買禮券、儲值、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保險費、股票、國民年金、繳信用卡費。

另外，非紙本振興券，信用卡是累積消費滿3000元回饋2000元刷卡金。電子支付，像LINE Pay Money、街口支付、台灣Pay、iCash Pay、悠遊付是累積消費滿3000元回饋2000元至電子支付帳號。電子票證，像悠遊卡、一卡通、iCash愛金卡、HappyCash有錢卡是累積消費滿3000元至超商靠卡回存2000元。

影片中，他也提到個人傾向使用信用卡的方式，因為不用擔心紙本劵弄丟，而且最大的好處是，這五個月信用卡的消費，很難不超過3000元，它會在下期帳單扣掉2000元，等於你今天刷3000元就可享有2000元的回饋金，相當於是66%的回饋，如果信用卡本身又有回饋，這些回饋就是直接往上疊加，非常划算。

許多網友看完統整，紛紛表示「太好了，我一點都搞不懂，太謝謝你了」、「身為一個銀行員，我都在看你的影片，了解更多優惠....實在太慚愧了 」，總之，7月中開始，民眾可以依不同的需求選擇紙本或非紙本振興劵。