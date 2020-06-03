振興劵可用八大產業？ 他曝已經一堆人預約酒店玩兩節

行政院長蘇貞昌為了刺激消費，將振興劵訂成三倍劵，每人支付1000元可換3000元，等於消費後，政府幫你出2000元，蘇貞昌更喊話到處都可以用，而疫情趨緩，酒店逐漸復業，振興劵即將發放之下，就有人問說可以用在八大行業上嗎？臺灣獨立運動人士王奕凱在臉書發文透露「有小姐、幹部說可以用，上酒店玩兩節，只要1000元，政府幫你出2000，一下子就一堆客人預約了。」

王奕凱在臉書發文說，在大家吵振興劵怎樣花划算時，自己已經看到網路個工按摩版上一堆網友在討論可使用振興劵的用法，結果立即釣來一堆小姐跟幹部跳出來說話，稱「按摩加特殊服務、或上酒店玩兩節，只要1000元，政府幫你出2000元，一下子就一堆客人預約了」，讓王奕凱也忍不住大虧「所以說那些在講不會去換的，我看都是假掰的啦。」

此發文也引起網友熱議，紛紛留言「嘴巴說不要，身體很誠實！」、「看這樣子實在爽，自開國以來，從來沒有過」、「是體驗券嗎！」、「我一直在想要是花3000領6000，是不是可以多幫助幾個失業婦女」。

另外，還有網友提問「但振興券兌現時不是要包括發票證明交易嗎？」，王奕凱也回覆「只要有開發票的商家包括酒店都可以幫忙兌換，只要打一個銷售品項付5%稅就好」。