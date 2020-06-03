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他問「大家會去買三倍券嗎？」 網曝關鍵：不領就是虧

聯合新聞網 / 綜合報導
昨（2）日行政院長蘇貞昌宣布刺激消費的「振興三倍券」，有網友好奇提問「大家會去買三倍券嗎？」，引起許多網友熱烈討論。聯合報記者邱德祥/攝影
昨（2）日行政院長蘇貞昌宣布刺激消費的「振興三倍券」，有網友好奇提問「大家會去買三倍券嗎？」，引起許多網友熱烈討論。聯合報記者邱德祥/攝影

昨（2）日行政院長蘇貞昌宣布刺激消費的「振興三倍券」，實體券最小面額為200元，每人支付1000元可換3000元的「三倍券」，規劃自今年7月15日起使用至12月底，有網友好奇提問「大家會去買三倍券嗎？」，引起許多網友熱烈討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他表示「振興三倍券」引起許多爭議，大家會花1000元買3000元三倍券，去家樂福、好市多等賣場買東西還是很有骨氣地堅持不買，此文一出，引發網友熱議。

網友紛紛表示，雖然罵歸罵但還是會領，「會買哦，買菜很方便」、「會阿，反正可以買生活必需品」、「每天都要花錢，政府給我2000當然要用」、「人家拿你的稅金來補貼，你不拿，負債你還不是有一份」、「照領，就當退稅啊，反正這東西不能振興變替代消費」、「你繳的稅被亂發，你不領就是虧啊」、「事實上大家會買，九成以上說要買...因為是花大家的稅金」、「會罵不代表要犧牲自己權益啊，就是嫌權益不夠啊」、「罵歸罵還是很誠實的照政府規劃幫忙衝經濟」。

不過，有網友認為，使用限制多，相當不便「都使用綁定的支付工具，如果一家人要合買怎麼使用？你刷一期我刷下一期？」、「不能用電商，變很難用」、「不會，光股票就賺夠多了，不必為了2000元浪費時間」。

有網友則分析，紓困和振興不同，「紓困跟振興要分開看，紓困就應該每人現金10000排富，振興這樣倒是沒甚麼問題，但紓困真的是非常爛...」。

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