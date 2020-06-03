國銀搶攻三倍券…台新銀開第1槍 加碼回饋300元

行政院昨天公布振興三倍券具體細節，除實體券外，還有信用卡、電票、電支三管道。各國銀在政院公布後，就陸續開始規畫加碼優惠方案，昨天已有首家國銀信用卡公布優惠，經濟部也「暗示」國銀端出高加碼優惠，恐使小型銀行壓力倍增。

經濟部昨找全體國銀開會，討論信用卡額外加碼方案，據悉，經濟部「暗示」希望銀行能額外提供百分之五以上的回饋。前三大發卡行的台新銀，昨晚就搶先宣布，使用台新信用卡綁定消費刷滿三千元，除可拿政府提供的兩千元外，可再拿三百元刷卡回饋，換算額外的回饋率高達百分之十。

金管會銀行局表示，國銀應都會申請加入，鼓勵各銀行搭配振興券時程推出優惠回饋方案，藉此掌握商機，成形加乘效果。各銀行可考量自身經營策略來訂定加碼回饋方案，有些銀行可能會拉高現金回饋，或提供紅利點數，銀行可自行規畫行銷。

台新銀行總經理尚瑞強表示，除信用卡加碼回饋外，也規畫提供ＡＴＭ提領方案，民眾可利用信用卡、電子支付和電子票證消費累積滿三千元，再持個人金融卡，透過台新銀ＡＴＭ直接提領政府回饋的兩千元現金。

為提升台灣pay市占率，財政部也找來八大公股銀行討論如何「加碼」，目前預計有三措施，首先，使用振興券，各銀行會提供回饋金一百至二百元；第二，提供店家手續費折扣以吸引店家加入使用；第三，可抽總價值數百萬元的大獎。另外，台灣pay再提供新用戶「首刷回饋」約一百元。

悠遊卡公司也宣布，用記名悠遊卡或悠遊付綁定振興券，可用於交通支出，包括捷運、公車、一千二百八十元月票等，收到回饋兩千元可直接加值，沒使用期限；目前正在規畫百分之十至十五回饋方案。