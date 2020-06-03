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最小面額200 夜市攤商質疑是排窮券

聯合報 / 記者楊正海林麗玉吳亮賢鄭維真尤聰光黃寅／連線報導
振興三倍券最小面額是二百元，有攤商質疑根本是「排窮券」。記者葉信菉／攝影
振興三倍券最小面額是二百元，有攤商質疑根本是「排窮券」。記者葉信菉／攝影

行政院宣布推出振興三倍券，台北市長柯文哲昨表示，看起來滿複雜的，通常會搞到大亂；台南市長黃偉哲表示，促進觀光不一定要玩金錢遊戲加碼競爭，政府和民間一起做會更有效果。台中市逢甲商圈主委王朝藝則批三倍券最小面額是二百元，不利夜市消費，質疑根本是「排窮券」。

柯文哲昨在議會被問到知不知道怎麼花三倍券？柯說，還沒有時間讀細節，但通常會搞到大亂，不過七月十五日才開始，市府會用一周時間把流程設計出來，「這很複雜」。

台北市副市長黃珊珊說，中央推出的三倍券有點麻煩，市府已要求觀傳局做國旅預備，產發局針對商圈、夜市、市場提出加碼優惠，讓台北市民的三倍券留在北市，也希望外縣市民眾到台北消費。

有民眾認為振興券一千換三千很麻煩，發現金比較有效率，新北市長侯友宜表示，振興要符合簡單、快速、有效三大原則，發現金最簡單快速有效，但整體評估要交由中央，考慮民眾心聲，只要目標訂了，地方就全力協助一起拚經濟。

對於多個縣市加碼振興，台南市長黃偉哲說，以台南市財政，無法跟其他縣市比賽加碼，他認為促進觀光旅遊不一定要玩金錢遊戲、加碼競爭，由政府提供平台，各店家自行祭出差異性加碼，如大拍賣、買一送二，相信更能提升民眾消費意願。

台中市逢甲商圈主委王朝藝說，到夜市走一趟就知道，經常卅元、五十元就可以吃到美食，三倍券最小面額是二百元，非常不利於夜市攤商。攤商現在最缺的是現金，收了振興券何時能兌回現金？這不是要攤商們先墊錢嗎？政府實在太沒有苦民所苦。

國民黨立委賴士葆批評，振興三倍券根本是變相花錢買消費券，蔡政府「官大學問大」，要給錢還要先折磨百姓。民眾黨立委蔡壁如批評，振興券各種領取方式，屆時恐重演紓困「萬元之亂」；且發放時程上應提前，七月中才上路緩不濟急。

民進黨發言人顏若芳說，政策推動不是「普渡」拜拜，背後評估與選擇，關鍵就在如何在國民最需要的地方，投入最恰當的資源，以呈現效果。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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