紙本、數位雙管道 郵局、超商可換領三倍券

行政院昨舉行記者會說明「振興三倍券」方案。政務委員唐鳳表示，在實體紙券部分，比照口罩實名制，民眾可在七月十五日持健保卡至郵局，用一千元換取三千元紙本券，也可透過網路預購，至四大超商領取。政院人士表示，實體券預購第一期，預購時間為七月一日至七日。

唐鳳表示，「振興三倍券」領受分為數位及紙本兩種方式。數位部分有三種方式：信用卡、電子票證及電子支付；電子票證如悠遊卡、一卡通等，電子支付為行動支付。

欲使用數位方式，民眾須上網綁定數位載具，於綁定後，七月十五日開始累積消費，累計至三千元時，各業者將以簡訊、APP推播等方式通知，電子票證亦可至超商靠卡查詢是否達到消費門檻。

回饋部分，以信用卡為例，消費累積滿三千元，帳單直接抵扣二千元；若電子支付是銀行帳戶，則直接匯入二千元。另外，政府也正評估，研發從ATM提領兩千元回饋現金。

唐鳳指出，假設民眾在綁定後，發現有其他更好選擇，也可取消綁定，但先前累計消費也會一併取消，需重新起算。

對於有心人可能鑽漏洞，政院人士表示，政策目的是希望民眾至少能消費三千元刺激經濟，只不過，紙本是先拿回饋後消費，數位則是先消費後回饋，為確保民眾有消費至三千元，因此拿實體券消費若想退貨換現金，基本上業者都會有因應之道，例如只能退券或是換貨。