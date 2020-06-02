別再想著領現金！網曝三倍券「發大財絕招」：錢滾錢、再翻倍

行政院規劃許久的「振興券」，終於在今（2）日確定實施方案，並定名為「三倍券」。民眾需先支付1千元換購3千元，面額為200元5張及500元4張的三倍券，並可綁定信用卡或行動支付，但不能使用於電商、菸品或是股票，亦無法兌換成現金或存入戶頭。要民眾先拿出千元現金的設定讓不少人卻步，然而，有網友就提供讓大家甘願出錢的「絕招」，還能讓錢「翻倍再翻倍」，在社群論壇上引起熱議。

該名網友在PTT上發文提及今日公布的「三倍券」政策，他表示要讓自己的1千元花得甘願，「最好的方式就是買台灣彩券」。他建議若是對三倍券的使用方式有問題，可以直接撥打紓困振興專線1988，即有專人提供諮詢服務。原Po也笑稱，由於三倍券無法找零，大家「最好包牌包起來」。

對此，許多網友因為不知道三倍券能用於購買台灣彩券，感到十分震驚，直呼「這應該是最實用的方式」、「錢滾錢，賺死了」、「花小錢買希望，期望值超高」、「三倍再翻倍，這招厲害」、「而且政府都有一定比例幫你作公益，等於你花1元多2元公益，這種功德放送可不是每天都有喔」。不過，也有人表示，「我寧可去買東西，之前買1張兩千的（刮刮樂）一塊錢都沒中！」、「一個政府回收的概念，發出去、收回來，真簡單」。

由於台灣彩券屬於公益彩券，是為公益用途，因此「三倍券」可用來購買台彩。此外，像是百貨、餐廳、美甲、美髮、夜市、旅遊等，都能夠使用三倍券。