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「三倍券」出事就找唐鳳？他爆氣嗆蘇貞昌：為何開記者會
行政院長蘇貞昌2日宣布推出「振興三倍券」刺激消費，他在記者會提到，如果三倍券未來有任何破綻，已經責成政務委員唐鳳「有任何破綻唯你是問」，引發外界熱議。
蘇貞昌2日上午主持記者會，宣布振興券定名為「振興三倍券」，民眾只要新台幣1000元，就可以換3000元「振興三倍券」，除了2300萬國民可以領到，15萬名有居留權的配偶亦能領取，不限年齡，從7月15日起開始使用到12月31日止。
蘇貞昌表示，過去政府聽了各方的意見，不斷對政策進行調整，不敢說三倍券的政策能夠十全十美，因此他已責成政務委員唐鳳，「有任何破綻唯你是問」；蘇貞昌也提到，三倍券到發行仍有一段時間，「看唐鳳有多少能耐，已經立好軍令狀」。
此話一出，引發外界熱議。資深媒體人謝寒冰直接在臉書開罵，「我這輩子第一次看到像蘇貞昌這種發布政策第一天就甩鍋給部屬的垃圾院長」，他透過YouTube直播也提出質疑，蘇貞昌如果什麼事都要唐鳳負責，「那為什麼是你開記者會？沒有肩膀到這種程度，會不會太誇張」。
謝寒冰更預言「振興三倍券」7月15日實施後，各大賣場會出現民眾用三倍券買完東西，再直奔退貨區換現金，到時候看蘇貞昌如何應對。
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