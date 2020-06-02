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《振興牛步系列3》先掏錢助消費 3倍券沒說的事

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
政府想強調「3倍券」新措施「零破綻」，但連基本的防偽都沒做，有玩弄話術、缺乏實質效益之嫌。（photo by 行政院）
政府想強調「3倍券」新措施「零破綻」，但連基本的防偽都沒做，有玩弄話術、缺乏實質效益之嫌。（photo by 行政院）

買也吃虧、不買也吃虧！行政院院長蘇貞昌2日定名振興券為「3倍券」，雖有創造1,000億商機的願景與美意，卻沒改變「人民要先掏出1,000元」這項一直以來被詬病的要素，網友紛紛大酸「好刺激」，攤商也搖頭大嘆政府不接地氣。政府想強調新措施「零破綻」，但連基本的防偽都沒做，恐怕又掀一波民怨。

銅板美食無法用

「好領、好用、好刺激、最溫暖。」蘇貞昌興高采烈的宣布3倍券採「三好一最」原則，網友聽完也被刺激了，直言「改名詞有什麼意義嗎」、「5倍的鑽石、10倍的快感」、「改名有差，更有效的感覺了」、「親愛的，我把錢變『大』了，改『變大券』啦」。

「台灣多的是銅板美食，最小面額200元非常不利於夜市攤商。」台中市逢甲商圈主委王朝藝說，到商圈夜市走一趟就知道，經常30、50元就可以吃個美食，振興券至少應是面額100元，怎會設計成200元？不利於攤商，也無法照顧到普羅大眾，令人質疑這個券是為百貨公司和量販業者設計的，根本是「排窮券」。

王朝藝指出，攤商們現在都苦哈哈，最缺的就是現金，若是收了振興券，「何時能兌回現金？這不是要攤商們先墊嗎？」此外，3倍券還要先拿1,000元才能換3,000元，倍數實在太低了，應該5倍或10倍券再要民眾掏1,000元去換才對。且攤商們的周轉金幾已耗盡，拖到7月15日不知是何道理？太沒苦民所苦了。

別把人民當猴子

蘇貞昌強調，「此波振興是為了協助實體店家，因為電商在疫情衝擊上比較小，所以沒有開放。」但真是如此嗎？畢竟也有所謂「旅遊業電商」，他們受疫情衝擊很大，卻被振興排除在外，政府在考量振興券適用範圍時，可惜沒有更全面。

也有媒體質疑，如果3倍券的條碼被超商店員看到，可能會有盜領問題，內政部長徐國勇說，3倍券等同有價證券，變造、偽造的行為都會觸犯刑法。但有刑責與防偽是兩回事，鈔票也不能因為有刑責而不防偽吧？行政院的說法有推諉塞責之嫌。

行政院可能覺得振興券「不夠刺激」，以為改成「3倍券」聽起來較興奮，這其實跟把紓困「1個月發1萬元，發3個月」改成「發3萬元」一樣，朝三暮四朝四暮三，真以為人民的智商像猴子般不會想？

政府推振興券的初衷絕對是美意，也自認有相當效益，但人民需要的不只如此，政府能理解嗎？

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