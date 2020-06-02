他問大家「三倍券」會用哪張信用卡 網友曝重點：急什麼？

因為新冠肺炎疫情影響，導致許多人減少外出進而影響消費，為了刺激經濟，行政院今（2）日公布「振興抵用券」的最終使用方案，將其定名為「三倍券」，並且區分為「實體券」和「非實體券」，當中「非實體券」還可選擇綁定信用卡或電子支付、電子票證3種方式來取得。有網友上網貼文詢問領取振興券只能綁一張信用卡，「大家會用哪一張信用卡？」

政府推出的「振興三倍券」每人支付1000元可換3000元，雖然是用來刺激消費，但卻有11項使用限制，包括電商網購、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、卡費、禮券、儲值等，對此就有一名習慣網購的網友不敢置信的在PTT寫道「網購不能用！網購信用卡全掛了~我的Ubear-UBear（信用卡）啊」，他還詢問鄉民們會綁定哪一張信用卡去領取振興券？

貼文引來網友們的熱議，有人提議可以先等看看銀行提出的優惠再來考慮，「不太懂這麼急要幹嘛，而且上路之後也是會持續至少半年的時間，到時候再依照各通路的回饋提供，來做滾動式決定看要採取哪一種不就好了」」、「看哪間銀行加碼的多就綁哪張啊，就看誰先開第一槍」、「看哪邊優惠多啊」、「等銀行推出活動再考慮也不遲」、「等行動支付或信用卡提出加碼」，還有網友表示「沒有任何優惠的話選Costco卡，Costco隨便買都超過3千」、「有種感覺，信用卡和行動支付又要廝殺了，撈好康的機會要來了」、「信用卡跟支付優惠的戰爭開打了…但我還是只能選Linepay，我身上都是網購卡啊」。

對於「非實體券」領取的方式，金管會鼓勵銀行搭配三倍券加碼推優惠方案，例如提出較高的紅利點數累積，讓消費者可用加倍的點數來兌換或消費，這樣不僅能掌握商機，還能擴大活絡國內經濟。經濟部今日也找來信用卡業者討論加碼優惠措施，初步確定不設回饋5%的門檻，由業者自行提出優惠方案。除了信用卡，也能使用電子支付領取「振興三倍券」，公股行庫的台灣Pay將給老、新客戶100至300元回饋，還有機會抽iPhone等大獎。