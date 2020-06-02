快訊

家樂福併購頂好及JASONS 學者：對全聯有殺傷力

他問大家「三倍券」會用哪張信用卡 網友曝重點：急什麼？

聯合新聞網 / 綜合報導
領取「振興三倍券」有分為實體券和非實體券，非實體券部分可綁定信用卡、電子支付等方式，有網友好奇發文詢問鄉民們會使用哪一張信用卡？ 美聯社
領取「振興三倍券」有分為實體券和非實體券，非實體券部分可綁定信用卡、電子支付等方式，有網友好奇發文詢問鄉民們會使用哪一張信用卡？ 美聯社

因為新冠肺炎疫情影響，導致許多人減少外出進而影響消費，為了刺激經濟，行政院今（2）日公布「振興抵用券」的最終使用方案，將其定名為「三倍券」，並且區分為「實體券」和「非實體券」，當中「非實體券」還可選擇綁定信用卡或電子支付、電子票證3種方式來取得。有網友上網貼文詢問領取振興券只能綁一張信用卡，「大家會用哪一張信用卡？

政府推出的「振興三倍券」每人支付1000元可換3000元，雖然是用來刺激消費，但卻有11項使用限制，包括電商網購、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、卡費、禮券、儲值等，對此就有一名習慣網購的網友不敢置信的在PTT寫道「網購不能用！網購信用卡全掛了~我的Ubear-UBear（信用卡）啊」，他還詢問鄉民們會綁定哪一張信用卡去領取振興券？

貼文引來網友們的熱議，有人提議可以先等看看銀行提出的優惠再來考慮，「不太懂這麼急要幹嘛，而且上路之後也是會持續至少半年的時間，到時候再依照各通路的回饋提供，來做滾動式決定看要採取哪一種不就好了」」、「看哪間銀行加碼的多就綁哪張啊，就看誰先開第一槍」、「看哪邊優惠多啊」、「等銀行推出活動再考慮也不遲」、「等行動支付或信用卡提出加碼」，還有網友表示「沒有任何優惠的話選Costco卡，Costco隨便買都超過3千」、「有種感覺，信用卡和行動支付又要廝殺了，撈好康的機會要來了」、「信用卡跟支付優惠的戰爭開打了…但我還是只能選Linepay，我身上都是網購卡啊」。

對於「非實體券」領取的方式，金管會鼓勵銀行搭配三倍券加碼推優惠方案，例如提出較高的紅利點數累積，讓消費者可用加倍的點數來兌換或消費，這樣不僅能掌握商機，還能擴大活絡國內經濟。經濟部今日也找來信用卡業者討論加碼優惠措施，初步確定不設回饋5%的門檻，由業者自行提出優惠方案。除了信用卡，也能使用電子支付領取「振興三倍券」，公股行庫的台灣Pay將給老、新客戶100至300元回饋，還有機會抽iPhone等大獎。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

延伸閱讀

三倍券綁信用卡加碼 台新銀搶頭香「多給300元」

振興券綁信用卡回饋不設限 經部下週公布方案

三倍券要創造乘數效果 學者：紙本比電子有效

振興三倍券 縣市政府各推方案吸引消費

相關新聞

他問大家「三倍券」會用哪張信用卡 網友曝重點：急什麼？

因為新冠肺炎疫情影響，導致許多人減少外出進而影響消費，為了刺激經濟，行政院今（2）日公布「振興抵用券」的最終使用方案，將其定名為「三倍券」，並且區分為「實體券」和「非實體券」，當中「非實體券」還可選擇綁定信用卡或電子支付、電子票證3種方式來取得。有網友上網貼文詢問領取振興券只能綁一張信用卡，「大家會用哪一張信用卡？」

《振興牛步系列3》先掏錢助消費 3倍券沒說的事

買也吃虧、不買也吃虧！行政院院長蘇貞昌2日定名振興券為「3倍券」，雖有創造1,000億商機的願景與美意，卻沒改變「人民要先掏出1,000元」這項一直以來被詬病的要素，網友紛紛大酸「好刺激」，攤商也搖頭大嘆政府不接地氣。政府想強調新措施「零破綻」，但連基本的防偽都沒做，恐怕又掀一波民怨。

振興券綁信用卡回饋不設限 經部下週公布方案

振興三倍券即將在7月1日開放實體預購與綁定數位工具，經濟部今天邀信用卡業者會商，初步確定不設5%門檻，由業者自行規劃並送...

三倍券要創造乘數效果 學者：紙本比電子有效

行政院今公布振興券細節，學者指出，振興三倍券若要達到最大乘數效果，政府必須掌握三大關鍵，首要是鼓勵用在觀光或餐飲業，而不...

想到Costco用三倍券退貨換現 經部：業者有權不退

三倍券今日方案出爐，網路馬上流傳可到Costco用三倍券消費後，退貨換現金。經濟部官員表示，三倍券規定民眾「不可要求退貨...

10萬勞工貸款 破百萬人申請！勞部：暫不喊停

因應新冠肺炎疫情，勞動部推出10萬元勞工低利貸款紓困，截至今天(2日)下午4點，已累計受理106萬4000件，超出原訂的...

中低收入戶直接領千元買三倍券 網揭盲點痛批：吃飽太閒

行政院長蘇貞昌2日宣布，振興券定名「振興三倍券」，民眾只要支付1000元，就能換3000元振興三倍券，可使用到年底。至於全台120萬名中低收入戶，政府直接把1000元現金匯入戶頭...

【重磅快評】郵局賣振興券兼賣郵票？蘇貞昌想太多了

紓困、刺激經濟是好事，但一件好事也能辦到許多人不開心，真的要大大佩服蔡政府的本事了！

羅智強：蘇貞昌「三倍券」 馬英九不就「無限大」券？

行政院長蘇貞昌今天公布振興政策「振興三倍券」，國民黨革實院院長羅智強表示，蘇貞昌說拿1000換3000是「三倍券」，那馬...

柯文哲說三倍券複雜 綠議員轟：哪裡複雜？是便民

行政院長蘇貞昌宣布推出「振興三倍券」，台北市柯文哲今天在議會總質詢時提到，三倍券使用很複雜，通常會搞到大亂。不過民進黨市...

三倍券還沒發蘇貞昌先光速甩鍋 顏寬恒酸「你先花，我OK」

新冠疫情趨緩政府要刺激短期經濟，行政院長蘇貞昌今（2）日主持記者會公布振興三倍券方案，開玩笑表示已對唐鳳下軍令狀，如果有問題就拿唐鳳是問。對此，國民黨副秘書長顏寬恒批評...

振興三倍券 台東縣長饒慶鈴：中央執行細節應更清楚

行政院長蘇貞昌今天宣布推出「振興三倍券」刺激消費，每人支付1000元換3000元「三倍券」，台東縣長饒慶鈴表示，疫情期間...

熱門新聞

超實用整理包／ 振興三倍券怎麼購買取得？不適用項目出爐

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

千呼萬喚振興「三倍券」 最小面額200元 7月15日上路

震撼彈！家樂福將併購頂好以及Jasons超市

影／三倍券遭轟！藍：找民眾麻煩 民眾黨：健保卡領已違法

仁寶平廠800名越南移工罷工 稱遭不當對待、非法扣款

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。