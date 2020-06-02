中低收入戶直接領千元買三倍券 網揭盲點痛批：吃飽太閒

行政院長蘇貞昌2日宣布，振興券定名「振興三倍券」，民眾只要支付1000元，就能換3000元「振興三倍券」，可使用到年底。至於全台120萬名中低收入戶，政府直接把1000元現金匯入戶頭，對此，有網友傻眼表示，「脫褲子放屁的概念」、「匯1000叫人去買券，笑死」。

行政院長蘇貞昌2日上午主持「振興券方案記者會」，宣布振興券定名為「振興三倍券」，喊出「三好一溫暖」口號，代表好領、好用、好刺激以及最溫暖，其中最溫暖是針對120萬名中低收入戶等弱勢族群，不用支付1000元買振興券，政府直接將錢匯入戶頭，讓民眾領出來買三倍券。

對此，一名網友在PTT發文表示，他看到政府說要將1000元直接匯入中低收入戶的戶頭，讓中低收入戶用這筆錢買三倍券，這舉動讓他相當傻眼，該名網友憤怒表示「怎不直接拿證明領券就好，或是讓里長直接發券給他們，脫褲子放屁喔，還直接匯1000到戶頭勒，真的吃飽太閒」。

文章曝光後，引起網友紛紛留言，「匯1000叫人去買券，笑死」、「可以簡單搞的事搞得這麼複雜」、「堅持絕對不走消費券路線」、「不怕1000拿去存起來嗎」、「中低收入嫌麻煩或忘了換，不就是存起來了」、「其實蠻好笑的，一張券改來改去變來變去」。

不過也有網友表示，「大概是窮人都快沒錢了，怎麼還會存呢，是真窮人嗎？」、「存1000元給低收入戶，給他們花了拿去換3000，白癡才會把這1000存起來，這做法有什麼好X北的」。