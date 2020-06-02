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三倍券還沒發蘇貞昌先光速甩鍋 顏寬恒酸「你先花，我OK」

聯合新聞網 / 綜合報導
國民黨副秘書長、顏清標長子顏寬恒。 圖／聯合報系資料照片
國民黨副秘書長、顏清標長子顏寬恒。 圖／聯合報系資料照片

新冠疫情趨緩政府要刺激短期經濟，行政院長蘇貞昌今（2）日主持記者會公布振興三倍券方案，開玩笑表示已對唐鳳下軍令狀，如果有問題就拿唐鳳是問。對此，國民黨副秘書長、顏清標長子顏寬恒批評是「光速甩鍋、超前卸責」，更大酸「你先花，我ok」。

三倍券雖可用於實體店面、餐廳、百貨等處，但不可用於電商網購、買菸品或股票，也不可繳稅、繳罰單。據了解，公益彩券因為是公益使用，是在可購買範圍。蘇貞昌也解釋，排除電商是因為這次疫情對實體店家衝擊最大，多數電商是獲益的，不過若是線上賣演唱會、展演等門票的電商，還是可以使用三倍券。

顏寬恒下午在臉書發文點出，蘇貞昌道出三倍券若有任何破綻「唯唐鳳是問」，諷刺這根本是「光速甩鍋、超前卸責」，複雜的消費用法讓民眾的問題琳瑯滿目，例如「為什麼不能網購？那拿三千可以領九千嗎？如果不行，三倍是什麼意思？」

顏寬恒認為大家可以再等等，因為蔡政府偏愛花經費拍影片宣傳，他再酸「一定很快會有簡明扼要的影片出爐！相信政府、相信黨」。

民眾黨也表示，三倍券方案太複雜，民眾恐不容易理解，且政府從酷碰券演進到振興券，不只浪費了三個月，而且施政根本脫離現實，缺乏「時間成本」及「行政成本」概念。民眾黨立委高虹安也提醒行政院，用健保卡實名制販售「振興三倍券」已違反全民健保法規定。

至於民眾可以在消費後秒退貨，就拿直接拿到3000元現金嗎？行政院則表示，相關作法業界早有類似的處理方式，退貨時也是退三倍券，就不會秒退變現套利的問題。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困 三倍券 顏寬恒

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