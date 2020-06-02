網「突破盲點」用三倍券去好市多換3千現金 行政院：盡力防弊

行政院於今（2）日公布「振興抵用券」的最終使用方案，將其定名為「三倍券」，最小面額為200元，並規定不得以其購買股票、禮券、保單或轉為現金、存入戶頭等。消息一出後，就有網友突發奇想，指出只要運用美式賣場好市多的退貨機制，似乎就能成功破解三倍券的限制。針對此事，行政院亦作出回應，表示政府將盡可能避免民眾取巧換現金的情況發生。

該名網友在社群論壇PTT上發文提及三倍券發行一事，表示若是自己拿三倍券去好市多消費，再利用賣場「無條件退貨」的機制進行退貨，如此是否就有機會拿回三千元現金，就此突破三倍券不能轉為現金使用的限制。眾人看了紛紛留言，笑稱原Po是「邏輯天才」、「優質解題」、「突破盲點」、「超前部署成功」、「吃一半再退，不就有三千加吃一半了」。

對此，根據《ETtoday》報導，行政院發言人丁怡銘表示，政府將會盡可能防弊，且在推出三倍券前已與銀行業者、多元支付業者及零售通路業者進行多次溝通，相關賣場亦有各自的防範措施，像是若以三倍券消費，退貨時也會以三倍券的形式退費等類似機制，希望能落實三倍券振興國內經濟的目的。

依據好市多現行的退貨政策，業者僅表示除了客製化商品或特殊產品外，皆享有好市多全額退款保證，電器類產品需於90天內辦理退貨，並無針對退款方式有其餘規定。