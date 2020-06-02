北市下周推振興加碼 黃珊珊：三倍券麻煩 現金最簡單

行政院長蘇貞昌今天宣布刺激消費的振興券措施，定名為「三倍券」，每人支付1000元可換3000元的「三倍券」，規劃自今年7月15日起使用至12月底。台北市副市長黃珊珊表示，北市府上午已開會討論台北市的加碼優惠，希望將錢留在台北市。

黃珊珊說，中央推出的三倍券，還是有點麻煩，現金最簡單，北市府正規劃實際執行上，民眾不覺得麻煩的加碼方式，不過目前方案都還在規劃中，預計下周推出。

黃珊珊提到，市長柯文哲已指示，三倍券的加碼使用要簡政輕稅、越簡單越好，台北市政府將推出市府的加碼方案，將錢留在台北市，包括北市觀傳局針對國旅推出預備方案；產發局也會推出商圈、夜市、市場的加碼優惠，讓台北市民的三倍券留在台北市，外縣市民眾也到台北市消費，預計與市長柯文哲報告之後，下周就會推出台北市的整體加碼配套。

黃珊珊說，目前看起來，中央有將悠遊卡、悠遊付納入三倍券的使用範圍，北市府除了推出悠遊付加碼優惠，也會針對商圈、夜市等推出抽獎等振興方案，使用上會越簡單越好，不過方案還在規劃，預計下周推出。