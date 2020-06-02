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新生兒年底前出生也能領三倍券 蘇貞昌笑說可剖腹產
行政院今宣布刺激消費的振興券措施，定名為「三倍券」。院長蘇貞昌表示，全台2300萬人加上15萬有居留權的配偶都可領取，就連只要能趕在今年12月31日前出生者，來得及拿健保卡也可獲得，也開玩笑指出，為了來得及領，剖腹產也可以。
內政部長徐國勇則補充說明，15萬名有居留權的配偶一律發給，包含中港澳其他外國配偶都行，包含公務員駐外、無戶籍的台灣人一樣可以領，已經跟經濟部相關部會溝通過了。
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