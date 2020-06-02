振興券7月15日上路 使用到年底

行政院長蘇貞昌今將宣布振興券的名稱與內容，規畫每人支付一千元得換三千元振興券，或消費三千元後政府再退回二千元，共有電子支付、電子票證、信用卡支付和紙本等四種方式，將於七月十五日上路，可使用至今年十二月底，規模近五百億元。

不過，國民黨立法院黨團昨天仍主張直接普發現金六千元給民眾，並表示政府防疫九十五分，但紓困方案造成混亂，只能打五十九分，呼籲民進黨政府從善如流、傾聽民意。

行政院昨舉行振興券最後一次簡報會議，確定振興券七月十五日上路，可使用至今年十二月底。針對非紙本振興券，規畫方向包括電子支付、電子票證、信用卡支付等方式。在電子支付及信用卡部分，民眾須選擇一家銀行上網登錄，累計消費三千元後，政府再退回二千元回饋金；電子票證部分，民眾以註冊登記的悠遊卡、一卡通進行消費，消費先刷三千元，政府再退回二千元或電子支付點數。

民眾也可至郵局兌換，以一千元換三千元的實體振興券，或比照口罩實名制2.0，在網路預購後到四大超商領取。

一二○萬名中低收入戶，將可免費領三千元振興券，不用支付一千元。而振興券對象不但針對具有中華民國國籍的國民，也預計納入取得居留許可的外籍或陸籍配偶。

國民黨立委陳玉珍昨質疑，馬政府時代發放三千六百元消費券，共花八百億元預算；蔡政府宣稱匡列一兆五百億元，民眾卻要拿一千元才能換三千元。她批評，「民眾都溺水了，政府還在量救生圈要什麼尺寸」，就是因為「馬英九心魔」，振興方案遲未定調。