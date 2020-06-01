何不直接發2千？振興券挨批限制多 支持者怒：這不是紓困

振興券即將在7月中上路，使用和發放細節預計明（2）日由行政院公布，不過相關討論早已沸沸湯湯。有網友不解，振興券只要出1千元就能花3千元買自己需要的東西，「有那麼不堪嗎？」，引發熱烈討論，多數網友不滿的癥結是「管太多」，而支持政策者則強調「振興不是紓困」。

有網友在PTT發問，規劃由民眾花1千元預購3千元的振興券，被許多人罵政府藉此政策「揩油」，但他疑惑，若想省錢，可以拿1千元來買一定會用到的生活必需品，如此一來也沒有多花錢，為何還會招致那麼多批評？

底下推文的網友們紛紛發表心聲，不滿的人痛批振興券發得「不乾不脆」、「脫褲子放屁」，「出發點是好的但不便民」、「很多東西不能買又不好找錢」、「不想為了花錢而花錢」、「發錢就發錢，管太多」、「就是因為最常使用、可以買的都不能用，才會被罵得要死」、「限制太多實在很難讓人有消費的欲望」。

還有許多人不認同發文者的「省錢說」，「振興券不能網購欸，花自己的錢買更貴商品」、「一堆因疫情收入減少、放無薪假的人，有閒錢1000塊亂花嗎？」、「振興券就是要大家幫政府出錢紓困，你覺得很聰明？沒繳稅嗎？」。也有人指出振興券設立消費條件是浪費行政成本，甚至把「計程車司機直接發6萬」拿出來對照，認為兩相比較之下振興券有「剝奪感」。

替政策說話的人則解釋，這是振興而非紓困，目的在於「活絡市場」，「花1千給3千，在經濟市場是消費4千，跟直接給2千差距很大」、「就是要大家有使用到才用折價的方式，不然發現金都拿去存下來，是要振興心酸的喔」、「人民出點政府再加碼補助，才能達到經濟目標，很多酸的其實就想佔盡便宜，一毛不出」、「振興券不是讓大家買民生物資，而是要額外消費，才能達到振興目的」、「振興券是為了帶動經濟吧，沒有經濟能力的人本來就不在帶動經濟的對象了」。

也有網友喊「別發最好」，認為大多數人根本不需要這筆錢，這種政策不過是「債留子孫罷了」。