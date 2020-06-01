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振興券才三千元 王世堅酸：生吃都不夠，還曬成乾？

聯合新聞網 / 綜合報導
民進黨議員王世堅認為，振興券應直接發放現金。本報資料照片
民進黨議員王世堅認為，振興券應直接發放現金。本報資料照片

新冠肺炎疫情和緩，我國進入振興階段，行政院準備發放振興券，以刺激消費，引發外界不少討論。台北市議員王世堅表示，振興券僅三千元，不是三萬元，應該越便民越好，他表示，官僚系統就是「不相信人民沒有錢」，所以不願意發現金，一直拖延，且僅三千元的振興費用還擔心人民存錢，每個人的生活費何止三千，「生吃都不夠了還曬成乾」。

王世堅於05月29日ETToday《雲端最前線》中表示，針對行政院發放的振興券，人民就是希望把複雜的簡單化，前總統馬英九時代發放消費券就是錯誤的政策，消費券等於有價證券，還得印製防偽標籤，相當擾民，發放現金才是最簡單的做法。

王世堅表示，政府才發不過三千元，就和人民斤斤計較，擔心人民將三千元存起來、拿去囤積民生用品，「你給我換兩千而已，就要把我搞死？」他表示，官僚系統就是不相信人民沒有錢，不願紓困、一直拖延，要求人民去向銀行貸款，然而銀行卻相信人民沒錢，因此不願意借錢，導致人民被夾在中間。

王世堅表示，僅僅三千元的振興費用，不需要擔心人民存起來不花費，畢竟無論是都市或鄉下，每個人每月的生活費都不只三千元，「生吃都不夠了，還曬成乾？」如果今天振興券額是萬元以上，的確是需要縝密的刺激消費振興計畫，但今天只有三千元時，政府就不要干涉那麼多，應該尊重人民的選擇。

針對王世堅看法，許多網友表示支持，留言「委員除了會搞笑，判斷力也正確」、「委員你這次的發言很正確，我真的很欣賞，改變了以前對你的觀念」、「堅哥這次夠霸氣，讓人聽了大快人心，我倒覺得政府直接發現金2000元還比較有建設性，消費券和振興券依我看根本是半斤八兩」、「真男人，直球對決」。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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