《振興牛步系列2》民間紛推折扣券 振興券效益存疑

政府的「振興抵用券」要到7月中才發行，民間商家等不及，紛紛自行推出折扣券。從商家折扣券的使用限定條件，也能看出振興券適用範圍必定受限，且折扣部分為可損失的毛利，說明振興券並不能讓民眾「實質補貼到2.000元」。

民間商家推折扣券

SOGO百貨推出活動，只要下載APP並成為會員，即可免費獲得超過7,000元的「電子折價券」；如520元服飾電子折價券，消費單筆3,000元以上抵用1張；520元化妝品電子折價券，消費單筆5,000元以上抵用1張。減免的金額有如打8~9折。

台北市知名永康商圈也自力救濟，發行100萬張「公益消費折價券」，打出憑券消費滿100元即享85折優惠，或折價5元，目前已有90萬張被索取一空。商圈理事長李慶隆表示，「如果發到200萬張，等於可以爭取到2億營收。」

麥當勞則與屈臣氏、amba意舍酒店3方結盟，推出總面額5,300元的「現金抵用券」，內容包含：200元麥當勞抵用金（10元4張、20元8張）、100元屈臣氏抵用金、5,000元amba意舍酒店抵用金（2000元餐飲及3000元住宿）。但限制卻非常多。

折扣券有使用限制

以麥當勞來說，部分餐廳門市（例如：車站、百貨、機場、服務區餐廳）不適用，且也不得與點點卡、信用卡、電子票證、行動支付、掃碼支付等非現金支付工具一併使用。屈臣氏的部分，「必須單筆消費滿500元，才可憑券折抵100元，單筆消費限折1張，部分商品不列入滿額計算，也不得與其他優惠活動併用。」

整理一下上述折扣條件的關鍵詞：「部分門市不適用」、「不得併用」、「限支付現金」、「必須單筆消費滿XXX元」、「限折1張」、「部分商品不列入滿額計算」，由於這是商家推出的折抵活動，自然有權做出符合利益的限制。如果套用到日後將推出的「振興抵用券」，商家同樣可能做出類似限制，從而壓縮到消費者福利，對振興經濟的效果也因而七折八扣了。

可以想像，民間發行的折扣券獲得門檻低，使用上必然有一定限制，畢竟在商言商。商家採薄利多銷策略，可見承受得起毛利損失，折扣的部分是原本就可以不賺的；反觀政府推抵用券，讓民眾去拿商家原本就可以不賺的部分，肯定不如所聲稱的「相當於政府補助2,000元」，民眾還要先拿出1,000元，民眾明顯吃虧了。

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