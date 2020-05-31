憂紓困後遺症？政府基金買金控股 「棄公轉民」

一葉知秋，兆豐金控、第一金控等公股資優生罕見成為勞退基金、退撫基金等政府基金減碼的對象，投信高層與公股行庫主管昨天不約而同指出，這是「紓困後遺症」的領先指標，值得投資人留意。

十五家上市櫃金控的前十大持股已全數揭露，有別於以往對其外資股東的關注，今年最讓投資圈側目的現象為，獲利與配息情況向來不差的兩大公股金控兆豐金與第一金，竟然同被兩大政府基金減碼。

年報資料顯示，今年四月期間相較於去年同期，新制勞工退休基金減碼兆豐金約二點七萬張、舊制勞工退休基金減碼兆豐金一二八四張；公務人員退休撫卹基金管理委員會也減持第一金二點一萬張。

與此同時，新制勞工退休基金大筆加碼國泰金五點九萬張、富邦金三點三萬張、中信金二點一萬張，另外還以持股約廿二點一萬張，躋身成為開發金的第十大股東；勞工保險基金也加碼國泰金一點八萬張、富邦金五九四九張。

政府基金為何不約而同砍公股金控、琵琶別抱民營金控？新光投信董事長劉坤錫昨分析，主要有兩個原因，一是被加碼的民營金控旗下都有中型或大型壽險公司，獲利來源較為多元，且隨著疫情回穩、股債彈升，壽險公司享有可觀的資本利得。

其次，劉坤錫表示，公股行庫拚命紓困響應政策，未來潛藏的呆帳會讓機構法人布局時轉趨審慎；不願具名的公股行主管昨日也感嘆，現在都在忙紓困，同事們忙到沒時間做財富管理業務。估計公股行庫今年財富管理手續費收入不會太好看。

法人金融業務也不佳，該名主管說，目前能夠撥出時間來顧好既有客戶就不錯了，根本沒時間去開發新的客戶。

群益投信私募基金經理人杜欣霈也認同劉坤錫與公股行庫主管的說法，勞退基金、退撫基金砍公股金控、轉進民營金控是合理的決策，要是他也會這麼做。