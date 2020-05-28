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補貼入公司口袋 林佳龍：應給司機

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
國民黨立委許淑華（左）質疑，有些遊覽車公司會拿走給司機的補貼，交通部長林佳龍（右）回應，補貼當然是給司機。（photo by 直播截圖）
國民黨立委許淑華（左）質疑，有些遊覽車公司會拿走給司機的補貼，交通部長林佳龍（右）回應，補貼當然是給司機。（photo by 直播截圖）

「遊覽車司機的工資補貼，到底是要給司機還是給公司的？」國民黨立委許淑華28日質詢表示，有些遊覽車公司會拿走給司機的補貼，交通部長林佳龍回應，補貼當然是給司機。另針對交通部5年60億智慧運輸計畫，許淑華質疑過去的成效不彰，林回應，第2期會針對比較成功的項目擴大推動。

紓困補貼沒給司機

許淑華問，「遊覽車司機的工資補貼，到底是要給司機還是給公司的？」林佳龍說給司機。許淑華指出，交通部在核定時只說不得裁員，但沒有說不得減薪，勞動部有說不得減薪，但交通部沒有。有些沒減薪的遊覽車公司把給司機的補貼當成給公司的，有減薪的才把補貼給司機，對司機來說其實沒有拿到額外的補助。

「情況有好幾種，靠行、受雇、或自有車輛。」林佳龍回應，主要是希望不造成失業，薪資補貼當然是對人。許淑華強調，希望交通部趕快去了解，不要因為沒有減薪而讓補貼的錢進到公司口袋。司機會有排班跟路線問題，有些遊覽車公司把錢退回給監理站，造成勞資對立，情況已經發生，請交通部趕快去了解並處理。

智慧運輸成效不彰

「5G與車聯網的進步如何垂直應用到交通上？」許淑華指出，包括自動駕駛等，107年也通過了《無人載具實驗條例》，交通部106年曾推動4年30億的《智慧運輸發展計畫》，希望2020年降低交通壅塞25%，汽機車肇事率降低20%，提高公共運輸使用量10%，偏鄉公共運輸服務提升20%等，提升300億產值。

「肇事率不但沒有下降，反而不斷攀升。」許淑華強調，30億已經花掉了，呈現的數字結果可以滿意嗎？林佳龍說，肇事率提高跟高齡化有關，但智慧運輸確實可以解決問題，例如校園有用路測感應提供十字路口警示，有建置就有改善。

許淑華指出，林佳龍曾說未來5年要花60億推動智慧運輸6大議題，內容跟30億的差距不大，如果已花費的錢的效益不彰，未來是否還要花這麼多錢？林佳龍說，有些是實驗性質，總要有個開始，第2期就是針對比較成功的項目擴大推動。

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