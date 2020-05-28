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健保卡領振興券適法疑慮 陳時中：在合法範圍做

中央社 / 台北28日電

外傳行政院可能開放民眾以健保卡到超商換取振興券，遭人權團體質疑違法。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，振興券還沒確定發放方式，一定會在合法範圍下做。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，行政院規劃推出振興券，每人支付新台幣1000元換取3000元振興券，沒有排富及年齡限制；經濟部近日也找業者開會，可能比照口罩實名制，以健保卡作為發放依據。

台灣人權促進會今天發布聲明稿質疑，根據「全民健康保險保險憑證製發及存取資料管理辦法」，健保卡僅能作為醫療用途、申辦健保署服務以及健保署與其他政府機關合作的網路服務使用。

台灣人權促進會強調，行政院在疫情期間授權超商以健保卡領取口罩，已有違法疑慮，如今竟要授權超商以健保卡領售振興券，更是違法濫權的行政行為，形同將民眾個資販賣給企業。

中央流行疫情指揮中心今天下午的記者會中，有媒體詢問以健保卡發放振興券是否有違法之虞。

指揮中心指揮官陳時中表示，以健保卡發放口罩是一定沒問題的，至於振興券目前還沒確定以什麼方式發放，強調做之前法規面需要更完備，也一定會在合法的範圍下做。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困 健保卡

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