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弱勢紓困標準不一 看顏色給補助？

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

「政府對身障弱勢紓困最少，給地方經費標準也不一！」國民黨中央黨部28日舉辦「勿對弱勢族群差別對待」記者會，文傳會主委王育敏舉例，社福團體僅得到水電費補助，弱勢族群則面臨拿紓困就領不到平常低收入補助的窘境。新北市議員王瑋杰則大批，「政府看立場撥款不公平。」

政府紓困地方標準不一

國民黨文傳會主委王育敏28日表示，政府紓困其間對弱勢族群的照顧有地方政府補助標準不一、社福團體被漠視及身障人士補助領最少等漏洞，呼籲政府儘快改善。她說：「藝文界的補助是每個團體250萬，政府對社福團體卻斤斤計較，只給水電等實報實銷費用。但他們募款收入大降，幫助的個案卻是暴增。」

「政府看顏色給補助，地方政府要求撥款補助沒下文！」新北市議員陳偉杰大批，市長侯友宜要求中央再撥款5億紓困金未獲回應，但對於桃園市卻是慷慨解囊，有選擇性撥款的疑慮。他大批：「中央對於侯市長任何喊話幾乎是充耳不聞，不然就是動作緩慢，請政府要將人民一視同仁，統籌分配款一定要公平。」

他直言，新北市幅員遼闊，疫情影響下非常多產業亟需振興，但中央回覆慢撥款也少，「只給新北市3.2億根本不夠，我們是收件最快也審件最快的縣市，但紓困經費卻是人均最後一名。」副秘書長李彥秀則指出，政府放任部會各自提出方案導致混亂，並質疑衛福部是否為弱勢單位，「不然為何給出的補助最低？」。

政府設下補助陷阱？

她表示，衛福部對於社福團體及身心障礙者非常小氣，勞工、農、漁民及運輸業人員都有1到3萬不等的補助，而身心障礙者卻只有每個月1500元，「例如視障按摩者，他們因疫情關係沒辦法營業，補助不足生計已出問題。」

有低收入戶家庭在紓困金後，被納為收入計算，處於低收入戶補助邊緣的弱勢族群因此陷入「領了紓困之後，是不是領不到平常低收入戶補助」的難題，李彥秀直呼，「政府彷彿設下陷阱，讓弱勢族群陷入進退維谷的窘境。」

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新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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