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未納振興券…電商批矛盾 盼惠上加惠

聯合報 / 記者賴于榛黃有容／台北報導
「花1千元換3千元」，振興券拍板7月上路但排除電商。圖／聯合報系資料照片
「花1千元換3千元」，振興券拍板7月上路但排除電商。圖／聯合報系資料照片

振興券將上路但排除電商，電子商務業者昨表達「產業震驚與失望」，直指政策「自相矛盾」，不應在紓困時鼓勵商家多用外送、電商平台，到振興期又反過來排除電商。行政院昨解釋，電商在防疫、紓困期間獲利相對較好，若一體適用，將失去幫助實體店家的政策意義。

至於振興券上路時間，政院依然維持在暑假期間，預計配合觀光旅遊補助、各式周年慶等等，製造出加成效果。

台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）理事長陳建弘呼籲，對於線上平台應一視同仁，才不辜負振興經濟美意。生活市集創辦人郭書齊也表示，不要有歧視待遇，建議使用上應以設籍於台灣本土的產業為主，以刺激國內消費。

夠麻吉執行長吳怡達表示，已多次呼籲一體適用，以夠麻吉為例，本來相關票券就有打折，振興券納入電商是「惠上加惠」，對消費者比較好、選擇彈性也較多。

TiEA表示，振興券排除電商是阻礙數位發展、違反防疫原則錯誤政策，呼籲政院懸崖勒馬。若政府缺乏對數位經濟本質的理解，推出似是而非的政策，台灣將難以在國際數位經驗大潮中保持競爭優勢。

行政院發言丁怡銘則解釋，振興券目的是幫助受疫情影響的實體店家，若一體適用，將失去政策意義；經濟是全民共享，這波振興刺激經濟後帶來的乘數效應，很大部分還是會回歸到電商。

業者提醒，若民眾以千元換購三千元的振興券，根據禮券定型化契約，不得記載使用期限，也不得記載「未使用完之禮券餘額不得消費」。丁怡銘則表示，振興券使用時限預計為半年左右，這是為了刺激短期消費，許多優惠券也都會設有期限。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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