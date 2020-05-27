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公司拿走他現金補貼遭解雇才驚覺不對 網友：根本違法

聯合新聞網 / 綜合報導
一名勞工指出紓困政策剛上路就被老闆要求繳2.9萬加保職業工會，近日遭公司解雇的他感到無助。（示意圖與新聞當事人無關） 報系資料照／記者林俊良攝影
一名勞工指出紓困政策剛上路就被老闆要求繳2.9萬加保職業工會，近日遭公司解雇的他感到無助。（示意圖與新聞當事人無關） 報系資料照／記者林俊良攝影

行政院因應疫情紓困日前加碼現金補貼，因疫情請假或無法工作以致生活陷入困境者，家計主要負擔者每人可補助2至3萬元，但一名勞工卻指出政策剛上路，就被老闆要求要給公司2.9萬，用來支付公司加保職業工會、全額繳勞健保的費用，事後自己越想越不對，納悶「政府給勞工的錢，公司付全額就能拿走嗎？」

一名網友在Dcard上表示，自己任職於一間5人小公司，老闆在現金補貼政策上路初期就要求同仁給2.9萬，用於加保職業工會，當下同事們也都不敢表示異議，未料近日他遭公司解雇，猛然想起公司日前將紓困金中的2.9萬從薪水扣除，等於原本能領的紓困金只剩1千，讓頓時失業的他感到無助，PO文一出也吸引不少網友給予建言。

依《勞工保險條例》第6條規定，5人以下公司不用保勞保，但需保就業保險、勞退和健保，但網友分析，原PO公司並不符合此條例中「無一定雇主或自營作業者」的規範，因此嚴格說起來有固定雇主的原PO並不符合保工會的資格，亦不在《自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼》的範疇內，更遑論雇主將紓困案拿走一部分的作為，根本就是違法行為。

另有網友表示自己的雇主也曾試圖將紓困金當成當月薪水，遭拒後還說要做為店內獎金，批評雇主「不缺錢還一直打紓困獎金的主意，真的有夠厲害」。不少人則建議「直接去告勞工局」，畢竟紓困補貼是給勞工而非雇主，與老闆協商的過程中也一定要保存相關證據，而領到的紓困補貼若被查到不符資格，也將被全數收回。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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