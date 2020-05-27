振興經濟列車之旅 龔明鑫首站到台東促觀光

新任國發會主委龔明鑫的「振興經濟列車」之旅首站到台東。他說，台東新冠肺炎至今零確診，鼓勵大家多到台東觀光旅遊。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，行政院長蘇貞昌25日晚上與民進黨中南部和東部立委餐敘，會中立委建議，多數地方創生地區都位於原鄉，建議國發會主委龔明鑫可在原鄉和東部展開「振興之旅」。

龔明鑫的「振興之旅」首站選擇台東，今天在立法委員廖國棟邀請下視察台東產業，參觀青澤琪瑪酥、粨發粨粽、夏雪芒果等特色伴手禮、原住民美食。

下午龔明鑫和廖國棟等一行人轉往台東縣政府聽取有關前瞻基礎建設計畫及花東地區永續發展基金的執行現況，進一步瞭解台東縣經濟、產業、觀光及農業等各方面發展情形。

對於台東縣府積極推動地方產業、農業、文化及觀光等面向的發展，龔明鑫給予肯定，並表示台東自新冠肺炎疫情開始至今為零確診，鼓勵民眾多到台東觀光旅遊。

台東縣長饒慶鈴表示，感謝中央政府對台東重視，希望未來對於台東經濟振興也能獲得中央挹注，台東縣政府人員也將持續為地方爭取補助經費，經營台東永續發展。