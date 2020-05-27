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振興券地方先行…高雄桃園加碼 台中送消費券

聯合報 / 記者蔡孟妤尤聰光陳夢茹鄭維真黃寅／連線報導
振興券每人花一千換三千元，不排富，但會讓弱勢族群免費取得。 圖／聯合報系資料照片
振興券每人花一千換三千元，不排富，但會讓弱勢族群免費取得。 圖／聯合報系資料照片

中央準備發振興券振興經濟，各縣市為吸引民眾到當地消費，紛紛加碼或送購物券搶客人。

高雄市長韓國瑜表示，目前高雄「疫情緩和、買氣太弱」，為刺激消費，六月一日至八月卅一日推出「高雄振興購物嘉年華」活動，任何人到高雄消費，滿五百元就可憑發票抽獎，日日抽現金、周周抽黃金、月月抽百萬名車。沒開發票的店家則推振興券，等同現金。

高市府說，參加商圈活動可獲每張面額五十元抵用券，住宿一晚可獲四張共二百元抵用券，共要發出五十萬張。市府並與合作的觀光旅館推「滿八千送八百」，結合卅二家旅館推「聯合住宿券」，付八千元可買七張住宿券，可住七晚，歡迎公務員到高雄刷國旅卡。另壽山動物園、崗山之眼等五個風景區免費，景點商店消費滿五百元現折一百元。

台中市政府推消費券振興措施，消費者四月廿日至六月卅日到指定商圈消費，每滿兩百元就獲得廿元消費券，單筆最高兩千元獲兩百元，但限下次消費使用。根據中市府統計，目前全市已發出廿二萬張消費券，兌現了十二萬張。

台東縣也看準後疫時代觀光發展，推出「獎勵旅遊及度假會議計畫」，廿至五十人旅行團可獲台東森林公園或富山護魚區門票，五十一人至一百人可獲贈在地農特產品，一○一至兩百人可搭配行程送免費特色遊程，二百人以上免費體驗熱氣球繫留。

桃園市政府昨天討論後也決定發放五百元消費券，觀光旅遊局長楊勝評表示，民眾將收到五張一百元消費券，等同現金券，可適用於旅宿、商圈及觀光工廠，民眾用QR code掃描憑證後可以手機顯示使用，相關細節今天公布。

台南市長黃偉哲表示，觀光振興是跨縣市的，是否要加碼發地方振興券，必須考量財政和實際需求。

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