千元現金換3千振興券超划算？ 網揭惹怒眾人「3大關鍵」

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，由行政院推出振興抵用券，希望能藉此降低國內經濟的衝擊。近日振興券的初步規畫相繼出爐，可能以每人支付一千元、換三千元振興券的方式進行，無排富及年齡上的限制，針對低收入戶亦有配套措施。消息傳至社群論壇PTT後，隨即引起民眾熱議。不少網友抱怨連連，直呼「還要先花錢才能拿？」許多人也對此發表個人看法，一名網友更發文認真闡述自身想法。

振興券初步定案人人皆可領，有實體券、電子支付等多樣化型態，除了不能用來繳稅、無法於電商使用之外，像是台鐵、高鐵等交通票券都能購買，認為如此才能有效活絡消費，落實「把錢變大」的目標。不過，要民眾先拿一千元出來的設定引發民怨，有人就表示這「對真正需要的人而言，根本不實用」；部分網友則認為，「不直接發兩千的原因就是不讓你把一千存起來」、「不發現金是因為你各位搞錯了，從來就不是振興個人而是商家」。

對此，一名網友就發文指出政策惹人怒的「3關鍵」，首先，既然政府想幫助企業，「那關一般民眾什麼事？」、「還要人民先拿1000出來幫你做政策執行？」認為政府直接補助企業即可。再者，該名網友指出，此模式的目的若為活絡金流，但民眾已先以一千元的現金向政府兌換成振興券，屆時現金卡在政府手中；而民眾拿振興券去跟企業消費，店家又要先以現金代墊貨款，如此真的能讓現金流動嗎？

最後他也說到，「你公司就算多了50%營利，跟你勞工到底有什麼關係？」、「老闆邏輯是少賺50萬=虧50萬，多50%營利只是剛好打平」，至於會不會發獎金或加薪則不得而知，認為以上述3項論點來看，振興券的規畫似乎還有改善的空間。