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振興券花1千換3千 商家搶大餅

聯合報 / 記者林麗玉游振昇吳佩玲徐如宜／連線報導
國發會規畫，振興券方案不排富，將採每人付一千元換三千元的方式，圖為民眾逛街購物。記者林伯東／攝影
國發會規畫，振興券方案不排富，將採每人付一千元換三千元的方式，圖為民眾逛街購物。記者林伯東／攝影

行政院規劃每人支付一千元可換取三千元振興券，有人興奮可消費帶動商店生意，也有人擔心問「會不會像發紓困金一樣又是一團亂？」相較於連鎖百貨及賣場正面看待，旅遊業不樂觀地說，民眾若因疫情受影響，拿到振興券首要花費必是民生消費，娛樂旅遊恐排後面。

台北市陳先生說，他不解為什麼要先花一千元才能有三千元振興券？如果限制很多，不會想去用。林姓市民也疑惑表示，現在大家都放無薪假卻還要先花錢才能享有振興券，為什麼不直接發現金給大家？發現金不是更好？

上班族陳思忛說，現在百業蕭條，若真能用一千元換三千元，樂得用它買家用品，也嘉惠住家周邊店家，但擔心的是會不會又像紓困方案一樣，配套措施沒做好，例如可否找零講不清楚，所謂實體店面，夜市攤販、柑仔店可用嗎？希望不要只是口惠，如果兌換太麻煩讓店家不愛用，就失去振興經濟意義。

百貨及量販業者多表示樂見其成，也認為能夠在暑假期間推出這樣的大紅包，對於刺激消費絕對是一大加分。

SOGO百貨表示，今年上半年百貨業深受疫情影響，整體業績明顯下滑，肯定政府透過振興券來刺激民眾消費，後續也會針對振興券推出優惠活動，一起把錢做大。麗寶Outlet Mall說，振興券對多數商家是好消息，公司內部正在討論如何利用這次機會刺激買氣，相信很多同業也摩拳擦掌，希望在這塊大餅中多搶一點，「如果要發振興券，希望早點發」。

遠東百貨指出，在日前傳出振興券計畫時，公司內部就已經在進行沙盤推演，甚至有可能透過挪移檔期的方式來配合政策上路，希望能夠先發制人搶下這塊大餅，但由於百貨競爭壓力大，能不能「端出牛肉」吸引民眾前來消費，絕對是關鍵。

家樂福表示，目前雖尚不清楚詳細政策內容，但夏季本來就有飲料、冰品，空調、移動式冷氣等小家電促銷檔期，預計會配合檔期推出搭配振興券的獨家折扣優惠，希望至少帶動兩成的業績成長。

全聯也表示，待政府公告詳細實行細節之後，也會配合推出更物超所值的促銷方案，吸引民眾來全聯消費，預計朝「放大面額、放大折扣」的方向來規畫，希望政府能放寬可使用的通路，真正達到刺激消費的目的。

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