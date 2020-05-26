紓困弱勢 民團籲租金補貼

新冠肺炎疫情衝擊經濟，在以「戶」為單位的紓困措施下，部分弱勢婦幼兒少恐因難以脫離家庭獨立成戶而成為被忽略的一群。勵馨基金會建議政府參考「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」，規定家暴或性侵相對人與受害者同時請領救助，僅受理受害者申請，並在紓困條例增訂「緊急租金補貼」，及時支持陷入居住困難民眾。

勵馨基金會表示，他們長期服務對象有不少因家庭暴力、性侵或疏忽照顧等原因被迫離家安置或自立生活，原先就面臨家庭失能、戶籍不明、經濟匱乏等問題，如今還因相關條件、門檻被排除疫情紓困方案之外。

勵馨基金會執行長王玥好表示，許多受暴婦女、兒少的家庭關係不睦，但戶籍還是跟家人登記在一起，可能發生家人已經申請紓困，弱勢婦女兒少無法獲得紓困資源困境。

勵馨基金會昨與民進黨立委吳玉琴、時代力量立委邱顯智舉行記者會，建議目前每人最長補助六個月仍偏短，希望比照全國大部分縣市以工代賑規定，將工作期間延長至一年；對社會或經濟弱勢身分者將延長至三年。

針對經濟或弱勢身分而生計困難者得請領一萬至三萬元，並可按月重複請領，每案最多以六個月為上限。