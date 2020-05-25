啟動振興經濟拚觀光 高市邀飯店等業者點燈

全面啟動振興經濟拚觀光，高市府觀光局今天號召全市超過30家觀光旅宿飯店，一起在晚間7時至9時將房間的燈光全部打開，象徵旅宿業者齊心點亮高雄和齊心拚觀光。

響應這波點燈的觀光旅宿業者陸續於7時至9時將房間的燈光全部打開，其中高雄地標85大樓特別在四面亮起「加油」、「平安」、「HERO」等字樣，為第一線防疫人員加油打氣，同時慶祝高市開設一級流行疫情指揮中心滿4個月本土零確診的成績，宣告高市是安心旅遊的城市，歡迎大家來高雄旅遊。

高市府觀光局長邱俊龍表示，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，重挫觀光旅遊業者，目前隨著疫情趨緩，預期將出現一波觀光旅遊人潮，高市府推出一系列振興國旅方案，推動安心旅遊，吸引國旅客源到高雄觀光。

首波由觀光局結合高市旅行公會、旅館公會、觀光旅館公會等，共同推出9大觀光旅館「聯合商品券」，購買新台幣8000元商品券再送800元，可用於住宿或餐飲，觀光局加碼送早餐或房型升等；32家旅館推「聯合住宿券」買8000元送6張住宿券，觀光局再送1晚住宿券，等於8000元可住7晚。希望藉由首創的食宿優惠方案，吸引國旅客群到高雄旅遊，協助業者度過難關。