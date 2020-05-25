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無保紓困第5次撥款共6億 新北2.45億元最多
無保工作者萬元紓困上路至今約20天，中央流行疫情指揮中心表示，今天下午會第5次撥款紓困金給各縣市政府，共撥補新台幣6億元，以新北市2億4500萬元最多。
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）疫情衝擊，行政院日前針對無保工作者、部分農漁民等對象，推出擴大紓困方案。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會中表示，下午3時30分會對無保工作者進行第5次紓困撥款。
陳時中指出，這次總計撥補6億元給縣市政府，以新北市2億4500萬元最多，其次依序為高雄市1億5300萬元、台中市1億元、台南市6200萬元、桃園市3000萬元、新竹市1000萬元。
陳時中表示，由於各縣市政府發放紓困金速度不一，因此之後不會再齊頭式發放，如有縣市執行速度較快，可即時通報，將按實際執行情況予以撥補。
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