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導遊協會 籲國旅團指定合格導遊

聯合報 / 記者雷光涵／台北報導
交通部推安心旅遊，加碼補助團體旅遊及自由行旅客。圖／聯合報系資料照片
交通部推安心旅遊，加碼補助團體旅遊及自由行旅客。圖／聯合報系資料照片

本報昨天報導交通部振興國旅中的「安心旅遊」補助曝光，團體遊每人每日最高補助七百元，離島加碼到一千兩百元，自由行每房補助一千元。不過，觀光導遊協會昨呼籲振興國旅應保障合法導遊領隊工作機會，才能真正搶救基層勞工、挽救整個產業，觀光導遊協會理事長許冠濱甚至形容，有了專業導遊，「到了日月潭，不會只講鬼故事」。

台北市旅館商業同業公會理事長韋建華說，五月廿七日啟動的防疫旅遊，對都會區幫助不大，但安心旅遊補助，依過去「有補助就有業績」的經驗，可期待外縣市的進香團、里長團等來北市一遊。他建議中央或地方，再配套推夜市券、商圈券、農業體驗券等，達到更佳的振興效果。

但許冠濱說，旅行社為降低成本，以業務兼差帶團、甚至大學生帶學生團。他們希望觀光局安心旅遊補助能新增指定合格導遊帶團的國旅團，每日另補助一、二千元給旅行社，讓他們有就業機會，並提升國旅品質。

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