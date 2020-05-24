《紓困漏網系列9》大學生紓困急喊卡 錢太多用來綁樁？

「大學生紓困3個月1萬8,000元」1天喊卡，政策髮夾彎又一惡例！教育部日前擬發放紓困金，提供給受疫情影響的大學生，包括家中有失業人口，或在外打工非自願離職者。但此舉引來輿論撻伐，批評政府沒有記取紓困之亂的教訓，錢沒花在刀口上，且衛福部也不買單，只好1天內緊急撤回。

巧立名目亂發錢

教育部日前研擬，針對有打工的大學生，若受到疫情影響被裁員、減班或是減薪，可以申請1個月3,000元，最多領3個月，如果是學生的家人失業，或是有工作的進修部在職生，這些人有經濟急難可以領更多，3個月共可領1萬8,000元。

「發紓困金給大學生」的消息傳出，網友傻眼，直呼政府竟然巧立名目亂發錢，真正需要紓困的勞工朋友卻無法順利拿到錢，到底在搞甚麼？「大撒幣，納稅人好心痛。」網友表示，「突然覺得不應該當勞工」、「最軟的一塊表示：其他人爽爽發，領1萬元的審核百般刁難」、「大學生是紓什麼困啦？」

「宅神」朱學恒對此發文大酸，「教育部啊教育部『掩面』。」網友紛紛留言：「沒工作免繳稅的有得領，有工作要繳稅的沒得領」、「會不會變成去參加高鐵快閃才有補助」、「覺青的台灣價值~要先綁樁未來的主人翁」、「好險轉彎了，不然爸媽領1萬，小孩領1萬8...」、「執政黨習慣性放消息出來探風向 被批評再否認」。

衛福部有急難紓困

批評者指出，要是學生無法提出非自願離職證明，也可以改寫自述表，由校內教官和師長把關審核，只是如何查證真假？校方坦言「有難度」。網友開轟質疑中央大撒幣，難道在收買年輕學生嗎？眼看爭議延燒，教育部23日緊急聲明，考量各大專校院已因應疫情啟動助學機制，沒有另立紓困方案必要，政策急喊卡。

不少網友批評，學生不必繳稅、且不是以打工為正業，非首要紓困對象。尤其因工讀受影響的學生，本就可以申請衛福部急難紓困金，屆時恐會重複請領問題，甚至就連衛福部也出面表示，「各部會發放紓困金以不重複請領為原則。」有學生表示，家裡還有經濟支柱，且各大學本來就有既定的助學方案，影響其實不大。

政府在紓困措施上的「滾動修正」早已不止一端，本次教育部急於表功卻遭打臉，創下1日內政策髮夾彎的紀錄，政府推行政策應有完整評估與配套，如果真有心為廣大人民紓困著想，應該要從頭修正紓困名目繁雜之亂，海納所有可能的紓困漏網者，就算不是普發現金，也好過連橫向跨部會都沒做好，就推行的紓困措施。

【更多精采內容，詳見 】