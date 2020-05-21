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振興券預算擬增至300億

經濟日報 / 記者鄭鴻達林于蘅／台北報導

行政院規劃振興措施於7月暑假上路。據了解，「振興券」（原稱酷碰券）金額擬從原本的新台幣111億元加碼至300億元以上，優惠幅度也將比原規畫更大、更讓人驚喜，但具體措施名稱與內容，仍待行政院長蘇貞昌拍板後才算數。

經濟部次長王美花昨（20）日赴立院經委會，就振興券等議題進行報告並備詢。民進黨立委賴瑞隆詢問「振興券」預算規模是否朝擴大到200億元以上？發放方式是否會更多元，紙本、電子支付並用？王美花對於上述問題，都明確答覆「是」。

至於優惠幅度，經濟部原規劃每人支付1,000元換取1,500元的振興券，賴瑞隆詢問消費回饋擴大到1,000是否會更有感，且可能不止500元？王美花答詢表示，應該會與原來規劃有變動，行政院會在6月時向各界報告細節。

經濟部初步透露振興券規模將達200億元以上，知情人士也證實規模會超過300億元，優惠幅度保證會比經濟部原先規劃的「更大」、讓人「更驚喜」；至於使用方式，仍不會改成野黨要求的發放現金券，而是會保留最初規畫的「消費折抵」方式，以帶動更多消費。

為因應新冠肺炎對於內需產業造成的衝擊，經濟部規劃以111億元預算推動折扣幅度為25%的「酷碰券」、23億元推動須綁住宿的「振興抵用券」，但外界批評折扣幅度小、綁定行動支付不便，經部也為此重新規劃。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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