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侯友宜訂紓困手冊 綠營議員：逆時中到大走鐘

中央社 / 新北18日電
新北市長侯友宜。 聯合報系資料照片／記者吳亮賢攝影
新北市長侯友宜。 聯合報系資料照片／記者吳亮賢攝影

新北市長侯友宜今天到新北市議會作施政報告，由於日前自製紓困手冊槓上中央，引來今天議會藍綠大亂鬥，綠營議員批侯友宜紓困逆時中到大走鐘地步，藍營議員則鼓掌喊加油。

侯友宜日前因新北自製紓困標準作業手冊發言質疑「中央是不能還是不會」，引發新北市民進黨議員群起質疑，議員張志豪表示，防疫順時中，防疫做得很好，但是在紓困時卻是逆時中。

他質疑侯友宜的表現是否因為衛福部長陳時中是2022年潛在對手，或桃園市長鄭文燦為2024年潛在對手，讓侯友宜逆時中，甚至是因此大走鐘。

議員林銘仁質疑侯友宜紓困成績是往自己臉上貼金，馬上就被打臉，因為桃園按中央的標準核發比例比新北多出約1倍，而新北把紓困申請裝箱送中央審查的作為，更是很不負責任的表現。

相對於綠營頻頻砲轟，國民黨議員也頻發言肯定侯友宜的防疫及紓困表現，甚至黨團書記長周勝考率議員一起鼓掌為侯友宜加油打氣。

侯友宜表示，他看到第一線工作同仁每天忙到凌晨，讓人覺得很疼惜，但基層有困難向中央反映，都沒有獲得答覆，才會製訂標準作業手冊，本來一天兩三百件，有了手冊後，一天可核發2777件，這和誰都沒有關係，而是這是做事的態度。他強調，不管順時中或逆時中，他永遠做自己。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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