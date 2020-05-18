無薪假紓困才10% 立委要勞動部檢討

「勞動部推出的兩個紓困計畫執行率只有10%左右，要好好檢討！」國民黨立委吳斯懷18日質詢時痛批，勞動部最早針對疫情推出「充電再出發」、「安心就業」的計畫，截至目前執行率不到預期目標的10%。勞動部次長林三貴回應，由於目前紓困方案多元，勞動部有跟9成以上企業溝通，多數還在觀望中，所以申請率比較低，月底應會再提高。

紓困計畫執行不彰

勞動部針對疫情造成的失業潮，在3月初推出「充電再出發」（在職教育訓練）、「安心就業」（薪資補貼）計畫，但吳斯懷質疑再出發計畫編列5億預算、安心就業編列10億預算，但目前分別只有落實389萬與1000多萬，執行率非常低，他要求勞動部要檢討相關計畫。

林三貴表示，勞動部針對可能放無薪假的廠商的接觸率有達9成，但是因為各部會、地方政府都陸續推出紓困方案，選擇變多，有7成的業者還在考慮要適用哪個方案。他也說，勞動部會持續和企業進行溝通，增加企業適用方案，而企業多在月底薪資結算、通報，到時候申請的比例應會上升。

儘速安穩青年就業

另外，勞動部針對畢業季有推出「安穩青年就業計畫」，但吳斯懷表示，相關方案都還沒有定案，這會讓年輕人無所適從。同黨立委徐志榮也認為，在相關內容尚未確定下，可能會有業主為了領補助，將舊員工解雇的現象。後來到場的勞動部長許銘春則回應，他們會防止這種事發生。

時代力量立委王婉諭也呼籲勞動部儘速公布安穩青年就業計畫，她認為，當初制定22K之後，造成青年薪資普遍拉低的現象，目前民調也有4成年輕人認為，勞動部的計畫會讓他們薪資降低，因此呼籲許銘春要謹慎制定計畫。許銘春也說，會考量這些最可能出現的狀況進行通盤評估。

民進黨立委蘇巧慧則希望勞動部將高中職畢業生納入安穩計畫。而國民黨立委廖婉汝則建議，加入國民年金保險的家庭主婦也需要紓困，呼籲勞動部擴大範圍，納入有保國保的民眾，不過林三貴僅表示會再研議。

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