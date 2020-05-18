快訊

台灣無緣WHA！陳時中坦言沒有機會 要向WHO提抗議函

直播／我國連11天零確診！指揮中心端出蓮子 象徵「連止」

無薪假紓困才10% 立委要勞動部檢討

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
勞動部紓困效率低落，也讓各黨立委齊聲砲轟。（影片截圖）
勞動部紓困效率低落，也讓各黨立委齊聲砲轟。（影片截圖）

「勞動部推出的兩個紓困計畫執行率只有10%左右，要好好檢討！」國民黨立委吳斯懷18日質詢時痛批，勞動部最早針對疫情推出「充電再出發」、「安心就業」的計畫，截至目前執行率不到預期目標的10%。勞動部次長林三貴回應，由於目前紓困方案多元，勞動部有跟9成以上企業溝通，多數還在觀望中，所以申請率比較低，月底應會再提高。

紓困計畫執行不彰

勞動部針對疫情造成的失業潮，在3月初推出「充電再出發」（在職教育訓練）、「安心就業」（薪資補貼）計畫，但吳斯懷質疑再出發計畫編列5億預算、安心就業編列10億預算，但目前分別只有落實389萬與1000多萬，執行率非常低，他要求勞動部要檢討相關計畫。

林三貴表示，勞動部針對可能放無薪假的廠商的接觸率有達9成，但是因為各部會、地方政府都陸續推出紓困方案，選擇變多，有7成的業者還在考慮要適用哪個方案。他也說，勞動部會持續和企業進行溝通，增加企業適用方案，而企業多在月底薪資結算、通報，到時候申請的比例應會上升。

儘速安穩青年就業

另外，勞動部針對畢業季有推出「安穩青年就業計畫」，但吳斯懷表示，相關方案都還沒有定案，這會讓年輕人無所適從。同黨立委徐志榮也認為，在相關內容尚未確定下，可能會有業主為了領補助，將舊員工解雇的現象。後來到場的勞動部長許銘春則回應，他們會防止這種事發生。

時代力量立委王婉諭也呼籲勞動部儘速公布安穩青年就業計畫，她認為，當初制定22K之後，造成青年薪資普遍拉低的現象，目前民調也有4成年輕人認為，勞動部的計畫會讓他們薪資降低，因此呼籲許銘春要謹慎制定計畫。許銘春也說，會考量這些最可能出現的狀況進行通盤評估。

民進黨立委蘇巧慧則希望勞動部將高中職畢業生納入安穩計畫。而國民黨立委廖婉汝則建議，加入國民年金保險的家庭主婦也需要紓困，呼籲勞動部擴大範圍，納入有保國保的民眾，不過林三貴僅表示會再研議。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

延伸閱讀

勞保2026年恐面臨破產！許銘春信心喊話這麼說

用勞工的錢對付勞工？ 勞動部長：國道訴訟擬改交部編列

勞保2月進帳200億 勞部：110年同額撥補

勞保撥補 許銘春：已爭取政院同意

相關新聞

勞工貸款剩30萬名額 自營作業者3萬元補貼申請至22日

勞動部長許銘春今（18）日赴立法院衛環委員會就「紓困措施之執行情形」進行專案報告，其中於上周緊急再加碼50萬個名額的勞工...

無薪假紓困才10% 立委要勞動部檢討

「勞動部推出的兩個紓困計畫執行率只有10%左右，要好好檢討！」國民黨立委吳斯懷18日質詢時痛批，勞動部最早針對疫情推出「充電再出發」、「安心就業」的計畫，截至目前執行率不到預期目標的10%。勞動部次長林三貴回應，由於目前紓困方案多元，勞動部有跟9成以上企業溝通，多數還在觀望中，所以申請率比較低，月底應會再提高。

疫情紓困 遊覽車、計程車駕駛3萬元已入帳

交通部長林佳龍今天台中市受訪說，這次疫情下，觀光或運輸業，都是疫情衝擊海嘯下第一排，交通部最超前部署，防疫外也提早紓困，...

要蔡政府為紓困之亂負責 國民黨：每人發6000現金

國民黨中央今與全台22縣市議會黨團共同舉行「紓困麥擱亂、振興發現金」記者會，重申在2100億元預算中撥出1400億元，普...

侯友宜批中央紓困沒SOP 鄭文燦：完備無需另定

新北市長侯友宜批評中央紓困沒有標準作業流程，新北市府更搶先自製「新北市擴大急難紓困標準作業手冊」。桃園市長鄭文燦看法與侯...

勞保2月進帳200億 勞部：110年同額撥補

勞動部長許銘春今天表示，今年2月已經撥補新台幣200億元進勞保基金，另外已向行政院報告，明年將會繼續撥補200億元；政府...

勞保撥補 許銘春：已爭取政院同意

立法院社福衛環委員會上午進行「勞動部紓困措施執行情形」專案報告，邀請勞動部長許銘春等出席報到並備詢，由於根據今天發布最新...

王美花：規劃口罩出口解禁 讓業者站上國際舞台

經濟部政務次長王美花上午出席立法院經濟委員會備詢時指出，國內口罩單日產能已能達到2,000萬片、未來上看2,500萬片，...

影／國民黨建議3.0振興方案 全民不分年齡發6000元

國民黨今天原本應由黨主席江啟臣召開「紓困麥擱亂、振興發現金」記者會，臨時改由立法院黨團總召及政策會執行長林為洲主持，會中...

這樣母湯！存款700萬也來申請1萬元紓困金

行政院擴大1萬元急難紓困補助，5月6日起開放申請至今，今早高雄市各區公所還是有民眾申請紓困，人數比上周減少。美濃區公所受...

新北8844件紓困案過關將發上億 侯友宜：核可率超過22%

新北市府今舉行第59次防疫應變會議，市長侯友宜宣布，新北至今已核定8844件紓困申請案，金額高達1億3918萬元，核可率...

疫情營運下滑近3成 北市紓困復康巴士每輛每月1萬元

因應疫情影響，台北市復康巴士營運也受創嚴重，運量比去年同期下滑3成左右。台北市長柯文哲拍板，將協助紓困復康巴士業者，每月...

熱門新聞

PCB大崩盤！美國新禁令 四外資喊輸家出列

美下追殺令 華為緊急下單台積210億

認了將接掌國安會 顧立雄：首要工作整頓國安團隊

首季財報透露的訊息 謝金河直指四大重點

美封殺華為效應 外資示警：台積營收恐減20％

NB噴發 五大代工廠出貨飆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。