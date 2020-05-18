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無薪假衝破2.1萬人 家數創新高

聯合晚報 / 記者葉卉軒／台北報導
勞動部今公布最新無薪假人數，人數和家數增幅再暴衝，截至5月15日止，實施無薪假人數2萬1067人，家數達到1189家，一周增2067人，增142家。 記者蘇健忠／攝影
勞動部今公布最新無薪假人數，人數和家數增幅再暴衝，截至5月15日止，實施無薪假人數2萬1067人，家數達到1189家，一周增2067人，增142家。 記者蘇健忠／攝影

勞動部今天公布最新無薪假統計，截至5月15日實施無薪假1189家，創歷史新高；實施無薪假人數衝破2萬人，達2萬1067人。

國內新冠肺炎疫情和緩，昨天連續十天零確診，但無薪假情況持續惡化。勞動部表示，本次增幅較明顯的是批發零售業，一周增加54家企業通報實施無薪假，從原本的294家增加至348家，勞動部會密切注意。

我國無薪假史上人數最高紀錄發生在2009年2月底的23萬8975人，主要是受到2008年的金融海嘯衝擊，當時實施無薪假家數586家，2009年4月家數衝到最高時也僅903家，此次受新冠肺炎疫情衝擊，實施無薪假企業創下歷史新高。

本次無薪假以批發零售業增加最多，家數增加54家，人數增加205人，實施人數達到3882人。整體實施無薪假企業仍以製造業的8786人最多；排名第二的住宿餐飲業3998人，人數及家數持續增加；而以旅行社為主的支援服務業，無薪假人數也達1408人。

勞動部分析，無薪假家數增加來自小型企業，不僅人數增加明顯，實施家數也多。從地方政府回報的資訊顯示，由於經濟部及交通部針對營業衰退五成以上的重災戶推出薪資補貼，但必須未實施減班休息，不少中大型企業因而取消無薪假，改走經濟部及交通局的紓困方案。

六都無薪假人數仍以台北市6855人最多，其次是新北市3464人，餘者依次為桃園市2839人、台南市1464人、高雄市1076人、台中770人。

針對無薪假人數衝破2萬人，勞動部長許銘春說，台灣是外貿導向的國家，經濟會受全世界影響，現在歐美各國的經濟尚未復甦，實施無薪假的企業家數和人數還會增加，但增速應該還好。

許銘春指出，實施無薪假至少代表「勞雇關係還在」，建議勞工和企業多運用政府推出的充電再出發訓練計畫，利用這段時間充電，政府也給予薪資補貼。

4月迄今無薪假概況 資料來源／勞動部 製表／葉卉軒
4月迄今無薪假概況 資料來源／勞動部 製表／葉卉軒

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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