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他衝公所申請紓困卻讓「妻子秘密」曝光 網：很好的案例宣導

聯合新聞網 / 綜合報導
紓困方案上路後，各地鄉鎮市公所擠滿人潮，承辦人員從早忙到晚，甚至要加班才能完成業務。 記者鄭維真／攝影
紓困方案上路後，各地鄉鎮市公所擠滿人潮，承辦人員從早忙到晚，甚至要加班才能完成業務。 記者鄭維真／攝影

為因應新冠肺炎COVID-19）帶來的經濟衝擊，行政院推出各式疫情紓困計畫，協助企業、民眾一同度過難關。申請補助金的方案才剛上路，各地鄉鎮市公所一早便擠滿想要申請的民眾，導致承辦人員忙翻天，也出現不少亂象。一名男子申請紓困時，經承辦人員告知後才知道老婆存款竟有100萬元，讓他相當震驚。消息傳出後，不少網友就笑稱，再這樣下去，「老婆的私房錢都要曝光啦！」

根據《自由時報》報導，在政府擴大紓困方案後，屏東縣各鄉鎮市公所雖盡力加快審查速度，仍狀況百出。由於審查人員不僅需核對申請人的資料、實際情況，還要核對家戶所得、存款現況及工作收入等，手續相當繁複。一名承辦人員就表示，有男子前來申請紓困，經審查後才發現老婆存款竟有100萬元，因此予以駁回，但男子卻全然不知妻子名下實際的存款金額，讓他很擔心這下恐會鬧出家庭革命。

此則消息傳至社群論壇PTT後，引起一陣熱議。有網友就直呼，在紓困方案下，老婆的「私房錢都曝光了」、「要查私房錢不用偷偷查了」、「跟老婆申請紓困吧，有老婆真好」。許多民眾也笑稱，「我覺得這是蠻好的案例宣導，下禮拜一就會開始接到民眾取消紓困的電話了」、「這下國庫應該可以省不少了」。

不過，有網友也說到，「樂觀點往好處想，至少家裡還是有一點錢，沒你想像的窮」。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困

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