日子難過…信用卡預借現金暴增

民眾黨立委蔡壁如昨天指出，今年二月全台信用卡預借現金，比去年同期增加約百分之十六，到三月更較去年同期暴增逾二成，顯示有一群人在政府紓困遭到忽略，呼籲政府關於各項紓困推行要再加把勁，不要「講一斗，做一口」。

民眾黨立院黨團並公布網路民調，八成以上的民眾，對新冠肺炎疫情影響收入感到憂心，卻只有不到半數的民眾，對紓困方案滿意。

蔡壁如表示，動用信用卡預借現金是最後一步，若非在紓困貸款方案上卡關，不會有人想用高循環利息的信用卡預借現金，從數據激增，可看出紓困方案沒有到位；勞工、自營者、小資族等基層民眾被迫使用這項最後管道，忍受高利率，政府若不好好處理，六個月後恐怕會有一波「停卡潮」。

民眾黨立委邱臣遠表示，民意反映政府在防疫上可打九十五分，但紓困上只有五十九分。根據黨內所做一二四五份網路調查問卷顯示，民眾對現行紓困方案的了解程度，不太了解達四成三，完全不了解有一成一，合計過半。

邱臣遠批評，政府華麗的宣傳優於政策本身，說的比做的多太多，包括投保金額略高於二萬四千元門檻的人，與可支配所得所剩無幾的上班族，都被排除在紓困範圍之外，導致政策無法到位，這部分一定要再放寬。

不過對民眾黨批評，金管會銀行局官員表示，信用卡預借現金增加是否與紓困需求有關，還有待觀察。

官員解釋，信用卡預借現金是利用信用卡裡所剩的信用額度，若無法當期一次還清，就會啟動循環利息最高至百分之十五，通常預借現金大多是非常短期的周轉，而年增的原因通常是季節性因素，例如春節期間臨時需要資金周轉，或是臨時的大額消費。

銀行信用卡主管也說，有急用、缺現金的民眾會預借現金，因小規模營業人貸款、勞工紓困貸款、自營作業者或無一定雇主的勞工紓困補助等，都在四月底才開辦，可能使二、三月預借現金的需求比較大。

如果真的是因疫情因素使二、三月預借現金增加，四月底紓困補助或貸款陸續撥款後，應該金額就會減少，信用卡業務主管表示，可觀察五月的數字。