搶辦紓困金！夫妻哀求「借填你家地址」網曝下場：拜託三思

因應新冠肺炎疫情，政府祭出勞工紓困政策，沒投保公、農、勞保等社會保險，且收入低於最低生活費二倍者，每戶加發一萬元紓困金。不過一名女網友抱怨，丈夫友人為了領紓困金，竟要求借用自家地址，讓她氣到直呼「一堆人想盡辦法不拿白不拿的心態」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文寫下，前幾天丈夫朋友來家中聚會，提出想領紓困金的想法，希望能填寫原PO家的地址，原因是「對方夫妻當初為了要領小孩輔助金就去辦離婚，現在要申請紓困金無法填寫一樣的地址，說怕被查出為什麼離婚還住在一起」，若被政府查到，要謊稱他們是原PO家的房客。

原PO丈夫聽完後答應，但此言論讓原PO相當氣憤。

「請問這些關我們什麼事情？」原PO直言，政府好意發紓困金，導致一堆人想盡辦法不拿白不拿的心態搞一堆事。原PO表示，後來也和丈夫溝通，拒絕友人夫妻的請求，無奈說道「以後不來往也無所謂，這種朋友不能要」。

文章曝光後，不少網友紛紛回應，「就是這樣...才會讓真正需要的人，領不到」、「假租屋問題很大，拒絕是對的」、「有條例、偽造、不實申報，一經查獲屬實有刑責責任喔！三思啊」、「承租房屋你們需要付政府稅金欸，沒繳稅金叫做逃漏稅，母湯啊」。